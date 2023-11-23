أعلن الطبيب في مستشفى الشفاء في مدينة غزة خالد أبو سمرة، فجر اليوم الخميس، إنه تم اعتقال محمد أبو سلمية مدير المؤسسة الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أبو سمرة أن "جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعدداً من الكوادر الطبية الليلة". وكان أبو سلمية أبلغ وكالة الصحافة الفرنسية أنه تلقى "أمراً" بإخلاء المستشفى في 18 نوفمبر بعدما رفض أمراً سابقاً مماثلاً، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من "الشفاء" بناء على "طلب" الطبيب.

واحتجز الجيش الإسرائيلي، 3 مسعفين من طاقمه المشارك في قافلة إجلاء جرحى من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وأحد مرافقي الجرحى منذ ثلاث ساعات. وأشار الهلال الأحمر، في بيان، إلى وصول الجرحى إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، مضيفاً أنه جارٍ نقل مرضى غسل الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن قافلة إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء في غزة ظلت متوقفة عند الحاجز الأمني الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه لخمس ساعات. واتهم الهلال الأحمر، في بيان الجيش الإسرائيلي، بعرقلة مرور القافلة وإجراء عمليات تفتيش دقيقة لسيارات الإسعاف، ما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.