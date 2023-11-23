قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس إن إسرائيل "لم تحقق أيا من أهدافها" خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 يوما مع حركة حماس .

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيسي قوله "إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يوما (من الحرب)، فهو أن العدو قد هُزم".

ومع "وقف إطلاق النار الموقت، يجب أن نقول إن الشعب الفلسطيني والمقاومة حققا انتصارا كبيرا".

اتفاق هدنة

وأعلنت إسرائيل وحماس اتفاق هدنة ينص على إطلاق سراح 50 رهينة في مقابل 150 أسيرا فلسطينيا ووقف القتال لمدة أربعة أيام، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الجمعة وفق ما أعلن مسؤولون إسرائيليون الخميس.

وأضاف الرئيس الإيراني أنه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي أدى إلى اندلاع الحرب "أعلن الصهاينة أنهم سيحتلون غزة وأنهم يريدون تدمير المقاومة، لكنهم لم يحققوا أيا من هذين الهدفين".

"انتصار على الشيطان"

واتهم مجددا "أميركا والغرب بدعم (الإسرائيليين) بكل قوتهم".

وأشار رئيسي الذي لا تعترف بلاده بوجود إسرائيل وتدعم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى أن "اليوم هو يوم انتصار الكرامة على الشيطان ويمكن الجميع الاحتفال به".

وخلال زيارة لبيروت هي الثانية منذ بدء الحرب في غزة، حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أنّ رقعة الحرب في غزة ستتّسع إذ لم تستمر الهدنة بين إسرائيل وحماس.