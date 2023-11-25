استقال وسيم حق من عضوية مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب منشور على أحد موقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وكتب حق على موقع إكس (تويتر سابقا)، أن "أدولف هتلر سيكون فخوراً ببنيامين نتنياهو".

ورغم أنه حذف هذا المنشور، إلا أنه تعرض لانتقادات شديدة، وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقافه الأسبوع الماضي، حتى قدم استقالته اليوم الجمعة.

وجاء منشور حق في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على قطاع غزة، منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال حق في منشور لإعلان استقالته والاعتذار لليهود في بريطانيا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد قررت أن هذا هو أفضل مسار للعمل بالنسبة لي وللاتحاد الإنجليزي".

وأضاف: "لقد خلفت هذه الحرب آلاف القتلى، والعديد منا يعانون من اليأس والاضطراب العميق، آمل أن تلعب كرة القدم دورا مستقبليا في تخفيف التوترات بين المجتمعات".

وأضاف حق في رسالته إلى رئيسة الاتحاد الإنجليزي، ديبي هيويت: "الأحداث الأخيرة سلبتني القدرة والأمل. لقد شعرت بالإرهاق من كيفية حدوث ذلك".

وأضاف في الرسالة: "باعتباري شخصا عمل بشكل وثيق مع العديد من اليهود على مر السنين، وأنشأ صداقات ذات معنى وقيمة، فإن الجزء الأكثر إيلاما في هذه العملية هو معرفة أن بعض هؤلاء الأصدقاء والزملاء قد لا يغفرون لي سوء الفهم والأذى الذي سببته بدون قصد".

وأكد تحمله مسؤولية ما فعله، وقال: "أتحمل المسؤولية كاملة، وأكرر اعتذاري لهم ولجميع المتضررين".

وشهد الأسبوع الماضي أيضا تطورا بالنسبة لوسيم حق، إذ قرر اتحاد التنس البريطاني إقالته من عضوية مجلسه، بسبب المنشور الذي انتقد فيه نتنياهو.

كما أعلن اتحاد إنجلترا للغولف أن حق استقال أيضا من منصبه كمدير للمنظمة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الإنجليزي هو هيئة تضم ممثلين من جميع قطاعات كرة القدم في إنجلترا، بدءا من الدوري الإنجليزي الممتاز وحتى الاتحادات والكيانات المحلية الأخرى.

انضم حق إلى المجلس كممثل لمجتمعات السود والآسيويين والأقليات العرقية في كرة القدم في عام 2019.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: "نحن نقبل استقالة وسيم حق من منصبه في مجلس الاتحاد الإنجليزي بأثر فوري".

وأضاف: "نكرر أيضا موقفنا بأن كرة القدم تهتم بتعزيز الوحدة وليس الانقسام، ونرحب باعتذاره للجالية اليهودية عن التعليقات غير المقبولة التي أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي".