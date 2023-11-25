أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوجود اتصالات مصرية لتمديد فتره الهدنة في غزة لمدة يوم أو يومين إضافيين للإفراج عن المزيد من المحتجزين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن مصر تلقت مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة بقطاع غزة.

ودخلت الهدنة في غزة يومها الثاني، بموجب الاتفاق بين الفـصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وهي تسري لمدة 4 أيام بدأت من صباح أمس الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.



وسيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وفي المقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي «لكافة مناطق قطاع غزة» خلال الهدنة.

هذا وسيوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا اعتبارا من الساعة الـ10 صباحًا.