باريس: شارك آلاف الاشخاص في تظاهرات نظّمت حول العالم السبت لإدانة العنف ضد النساء وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة".

ونظّمت في اليوم الذي أطلقته الأمم المتحدة مسيرات في أوروبا والأميركيتين.

وجاء في بيان للرئيس الأميركي جو بايدن أن "آفة العنف المرتكب على أساس جندري تواصل التسبب لكثر بالألم والظلم".

ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن "واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم ستتعرض لعنف جسدي أو لاغتصاب أو لتلصّص في مرحلة ما من حياتها. إنه أمر مثير للغضب".

وتابع "خصوصا في مناطق النزاع، يعاني عدد لا يحصى من النساء والفتيات على أيدي جناة يمارسون العنف على أساس جندري ويستخدمون الاغتصاب سلاحا في الحرب".

وتابع الرئيس الأميركي "نعرف ما هو على المحك: كلما وحيثما طال تهديد النساء والفتيات، يكون السلام والاستقرار أيضا مهدّدين".

في غواتيمالا، رصف متظاهرون شموعا لكتابة الرقم 438 وهو عدد النساء اللواتي قتلن إلى الآن في البلاد هذا العام.

في تشيلي، رفع متظاهرون صور ضحايا العنف ضد المرأة.

في إيطاليا، تظاهر نحو 50 ألف شخص بحسب وكالة الأنباء الإيطالية في روما حيث أضيء مبنى الكولوسيوم التاريخي باللون الأحمر.

في تركيا، تجمّعت في اسطنبول نحو 500 امرأة، وقد رُفعت لافتات كتب عليها "لن نلزم الصمت"، كما نظّمت تظاهرة في أنقرة.

في فرنسا، احتشد آلاف الأشخاص في باريس وغيرها من المدن رافعين لافتات كتب عليها "كل ست دقائق يقع اغتصاب في فرنسا".