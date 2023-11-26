ذكر مصدر في الشرطة الفرنسية أن 13 شخصا بينهم سبعة مرتبطون باليمين المتطرف اعتُقلوا مساء السبت في باريس على خلفية رسم صلبان معقوفة (رمز النازية) في العاصمة. وقبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس.

تأتي هذه الاعتقالات على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

وسُجّل أكثر من 1500 عمل معاد للسامية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وفق أحدث رقم نشرته السلطات. وقال يوناثان عرفي رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر إن ذلك يمثل "ما يعادل ثلاثة أضعاف ما سُجّل عام 2022".