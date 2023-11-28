إيلاف من الرياض: صدر الثلاثاء بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، المهندس عبدالله بن عامر السواحه للولايات المتحدة، على رأس وفد يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يركز البيان الذي أصدره الطرفان على تعزيز التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في الفرص التجارية لصناعات الفضاء بين البلدين الصديقين، ومناقشة توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية، خصوصًا أن المملكة تعد إحدى الدول الموقعة على اتفاقية آرتميس، إضافة إلى توسيع النقاشات حول الأنشطة التعاونية المحتملة في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الفضائية.

أكد المهندس عبدالله بن عامر السواحه أن البيان المشترك يترجم طموحات البلدين الصديقين لتوسيع الشراكة الاستراتيجية لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة للتعاون في مجال الفضاء وعلوم الأرض والمهمات الاستكشافية.

أضاف السواحه أن هذه الخطوة ستسهم في استدامة القطاع، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء، إلى جانب تنمية وتطوير المواهب والكوادر الوطنية المؤهلة من خلال تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين.

ويعد هذا البيان المشترك بين الطرفين استكمالاً للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والقطاعات.