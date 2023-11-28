عقد الاطار التنسيقي، اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما تسلّم مرشحي منصب رئيس مجلس النواب الجديد.

وذكر بيان للإطار التنسيقي، أنه عقد اجتماعه الدوري رقم 176 بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف الانتخابات المحلية والاستعدادات الجارية لها، فضلا عن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد.

وأشار البيان إلى ان الاجتماع تطرق لبحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة مشددًا على "أهمية الحفاظ على الاستحقاقات المقبلة لاسيما الاستحقاق الانتخابي".

وأجمع الحاضرون على ضرورة حسم موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب باختيار شخصية تتناسب مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة"، لافتا الى أن "الاطار التنسيقي تسلم بشكل رسمي من قبل قوى المكون السني أسماء مرشحي منصب رئيس مجلس النواب وسيقوم الاطار بدراستها واتخاذ موقف بشأنها، كما أكد المجتمعون على إدامة الاستعدادات اللازمة لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد".



ها ودعا الاطار التنسيقي إلى أن "يكون التنافس على أساس البرامج الخدمية وتقديم رؤى واقعية لخدمة المحافظات".

وبخصوص الشأن الفلسطيني، حثّ الاطار التنسيقي على" إدامة الهدنة الحالية وصولا لوقف إطلاق نار شامل وإعادة إعمار غزة وإغاثة النازحين".