يستمر رفض الجمهوريون لتمرير أي ملف يدعم تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في الكونغرس الأميركي، الأمر الذي سيضع إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في موقف العاجز عن الإيفاء بوعوده باستمرار تقديم الدعم لكييف في حربها مع روسيا.

تجاذبات

وتستمر التجاذبات في الكونغرس الأميركي وسط أزمة مالية وضعت البلاد على حافة اغلاق مؤسسات فدرالية أكثر من مرة خلال العام الجاري بسبب عدم اقرار الميزانية.

ويتخبط الديمقراطيون في ظل تعنت موقف الجمهوريين بينما أوشك التمويل المُخصص لأوكرانيا على الانتهاء.

وعاش الكونغرس ازمة جمود عقب اقالة رئيس البرلمان الاميركي الجمهوري السابق كيفين ماكارثي، فيما تستمر عرقلة ملفات التمويل مع استلام الرئيس الجديد مايك حونسون المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب. حيث فشل الكونغرس في تمويل مشاريع المساعدات لإسرائيل أو أوكرانيا بسبب خلافات حول ربط التشريعين، مع اصرار الجمهوريين على إيلاء الشؤون الداخلية اهتماما أكبر في تركيز على أمن الحدود وإصلاح قوانينِ الهجرة.