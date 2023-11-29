أعلنت حركة حماس عن استعدادها لتمديد الهدنة السارية مع إسرائيل حتى صباح الخميس أربعة أيام اضافية، فيما قالت كتائب القسام في بيان الأربعاء إن 3 رهائن قُتِلوا بقصف إسرائيلي سابق في غزة.

وفيما يكثّف الوسطاء الدوليون جهودهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل الإفراج عن كافة الرهائن، أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع تأييدهم لتمديد الهدنة في غزة.

هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في حماس الأربعاء أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة الموقتة في غزة. وقال القيادي في الحركة باسم نعيم في مؤتمر صحافي في كيب تاون بجنوب أفريقيا "نحن مستعدون للإفراج عن جميع الجنود مقابل جميع أسرانا".

يُذكر أن تل أبيب تقول إن هجوم حماس أدى لمقتل 1200 شخص، فيما تشير الحكومة التابعة لحماس إلى مقتل أكثر من 15 ألفا من سكان غزة جراء القصف الإسرائيلي.