إيلاف من لندن: وجه مفاوض رهائن تايلاندي الشكر لإيران على دعمها لإطلاقهم، وقال إن حماس لديها ما يبرر احتجاز الرهائن.

وقال المفاوض التايلاندي ليربونغ سيد إن حركة حماس تنظر إلى فريقه المفاوض على أنهم "مسلمون تايلانديون" وليسوا سياسيين. ويشكل التايلانديون أكبر مجموعة من المواطنين الأجانب العاملين في إسرائيل، وكان العديد منهم من بين الذين احتجزتهم حماس كرهائن في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

مقتل 39

وقالت تايلاند إن مسلحين فلسطينيين من حماس من غزة قتلوا 39 تايلانديًا خلال اقتحامهم إسرائيل، حيث كان يعمل حوالي 30 ألف عامل تايلاندي في قطاع الزراعة، وهو أحد أكبر مجموعات العمال المهاجرين في إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إن ثلاثة تايلانديين يعالجون من جروح في المستشفى. ومن بين الرهائن الـ 32، لا يزال 13 رهينة. وتم إطلاق سراح أربعة عمال تايلانديين في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ليصل إجمالي المفرج عنهم إلى 23.

وعلى صلة، كان مسؤولون تايلانديون يعملون بهدوء من وراء الكواليس، على محاولة إطلاق سراح مواطنيهم، وحضروا اجتماعات في قطر وإيران.

وفي قلب فريق التفاوض التايلاندي يوجد ليربونغ سيد، وهو مسلم تايلاندي، قال في مقابلة إذاعية حصرية لشبكة (سكاي نيوز) إن حماس لديها ما يبرر احتجاز الرهائن.

محادثات مكوكية

وقد قسم الدكتور سيد وقته في الأسابيع الأخيرة بين وطنه وإيران، حيث تحدث إلى حماس خمس مرات. وقال في المقابلة: "لقد ذهبنا إلى هناك للتفاوض كأشخاص عاديين، وليس كسياسيين. وقد رأت حماس ذلك. لقد نظروا إلينا باعتبارنا مسلمين تايلانديين".

وأضاف: "لقد وعدوا بأنه إذا تم وقف إطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح التايلانديين في المجموعة الأولى. الآن يمكننا أن نرى بوضوح أن التايلانديين هم من بين المواطنين الأوائل الذين تم إطلاق سراحهم مقارنة بـ 20 جنسية أخرى."

والدكتور سيد هو جزء من فريق صغير مكون من ثلاثة أشخاص يعملون نيابة عن رئيس مجلس النواب التايلاندي، وان محمد نور ماثا، والزعيم الشيعي المسلم في تايلاند، سيد سليمان الحسيني.

ويشار إلى أغلبية سكان تايلاند البالغ عددهم 70 مليون نسمة بوذيون، وقد تعايشوا بسلام إلى حد كبير مع الأقلية المسلمة الكبيرة.

عودة الى تايلاند

وتوجه وزير الخارجية التايلاندي يوم الثلاثاء إلى إسرائيل للقاء الرهائن الذين أطلق سراحهم الأسبوع الماضي، وهم أول مجموعة من الأسرى تطلق سراحهم حماس كجزء من اتفاق هدنة مع إسرائيل. ومن المقرر أن يعود الرهائن إلى تايلاند اليوم الخميس.

ويقول الدكتور سيد إن محادثات الحكومة التايلاندية مع القطريين ساعدت جزئيًا في تأمين إطلاق سراح التايلانديين، لكنه يعتقد اعتقادًا راسخًا أن علاقة تايلاند التاريخية مع إيران هي التي أثبتت أهميتها.

وأضاف: "أود أن أشكر إيران، حكومة وشعبا، الذين دعموا المفاوضات مع حماس". وأشار محللون آخرون إلى أن الاتفاق الذي توسطت فيه قطر ومصر كان العامل المحوري في تأمين إطلاق سراح الرهائن.

دور إيران

وقالت إيران إنها سهلت عملية الإفراج، في حين قالت حماس إن ذلك كان بفضل جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعرب الدكتور سيد عن ثقته في أن الرهائن التايلانديين لقيوا معاملة جيدة.

ويقول إنه يعلم أنهم أخبروا عائلاتهم "لقد تم الاعتناء بهم جيدًا، وتم الاعتناء بهم جيدًا، وتم توفير المأوى والملابس والطعام والماء لهم والدعم النفسي".

ويصر المفاوض التايلاندي على أنه لم تكن هناك شروط من جانب حماس بشأن ما يمكن للرهائن قوله أو ما لا يمكنهم قوله، ويرفض فكرة أن الجماعة، التي شوهدت وهي تلوح للرهائن في مقاطع فيديو يتم إنتاجها بشكل متزايد، تستخدم إطلاق سراح الرهائن كمشهد.

ومن المثير للجدل أنه يقول أيضًا إن حماس لديها ما يبرر قيامها باحتجاز الرهائن. ويقول إن ذلك كان "لمساعدة الفلسطينيين"، مستشهدا بآلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعقود مما يعتبره احتلالا إسرائيليا وسوء معاملة.