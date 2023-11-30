باريس (فرنسا): رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بإطلاق سراح الرهينة الإسرائيلية الفرنسية ميا شيم التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس أن إطلاق سراح شيم (21 عاما) كان "فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي".

وأضاف "أعرب كذلك عن تضامني مع كل الذين ما زالوا رهائن لدى حماس، فرنسا تعمل مع شركائها من أجل التوصل إلى إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن".

كذلك كتبت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن على منصة إكس "ميا باتت حرة أخيرا، إنها فرحة لنا جميعا" مشيرة إلى أربعة فرنسيين "ما زالوا رهائن" أو مفقودين.

وأثنت وزارة الخارجية على "جهود الوساطة التي قامت بها مصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقطر" بهذا الشأن.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق تسلّمه رهينتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بينما أوضح مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن الرهينتين هما ميا شيم والإسرائيلية عاميت سوسانا (40 عاما).