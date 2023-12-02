رأى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أنه يتوجب على إسرائيل حماية المدنيين في غزة، واصفا إياهم بأنهم "مركز الثقل في حرب إسرائيل مع حركة حماس ومحذّرا من مخاطر تطرفهم".

ونقلت وكالة رويترز عن أوستن قوله "في هذا النوع من القتال، مركز الثقل هو السكان المدنيون. وإن دفعتهم إلى أذرع العدو، فستجعل هزيمة استراتيجية تحل محل نصر تكتيكي".

وأضاف: "لقد أوضحت لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".

قصفٌ مكثّف

وكثفت إسرائيل، السبت، قصفها على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء الهدنة مع حماس. وأكد جيشها أمس السبت، أنه قصف "أكثر من 400 هدف إرهابي" في قطاع غزة، مشيرا الى أن طائراته الحربية ضربت "أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف في منطقة خان يونس".

وأوضح أنه استهدف "شمال قطاع غزة" بالمدفعية والغارات، وعلى وجه الخصوص "الخلايا الإرهابية" و"المسجد الذي تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي كمركز قيادة عملياتي" و"مستودع أسلحة" بالإضافة إلى قتل "قائد كتيبة في حماس"، في حين أكدت حماس إطلاق صواريخ على تل أبيب وانطلقت صفارات الإنذار عبر مناطق وسط إسرائيل.