يريفان: أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا الإثنين مقتل جندي بنيران الجيش الأذربيجاني قرب الحدود، في حادث يضاف الى التوتر المستمر منذ أشهر بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إن "القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على موقع قتالي أرميني في باردزروني" في جنوب غرب أرمينيا قرب الحدود مع جيب نخجوان الأذربيجاني، ما تسبّب بـ"إصابة قاتلة" لأحد جنودها.

وأكدت الوزارة فتح تحقيق في الحادث، مشيرة الى أن إطلاق النار وقع قرابة الساعة 14,35 (10,35 ت غ ).

مباحثات

ويأتي الحادث بعد إعلان أرمينيا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، استئناف المباحثات مع أذربيجان بشأن ترسيم الحدود المشتركة، في وقت تشهد مفاوضات السلام تعثرا بين هذين البلدين الواقعين في منطقة القوقاز.

وخاضت يريفان وباكو على مدى عقود نزاعا بشأن منطقة ناغورني قره باغ، انتهى بسيطرة أذربيجان عليها بالكامل في أيلول/سبتمبر بعد عملية عسكرية خاطفة ضد الانفصاليين الأرمن.

وفي أعقاب العملية، نزحت الغالبية العظمى من السكان الأرمن في الإقليم (أكثر من 100 ألف شخص من إجمالي عددهم البالغ 120 ألفا) الى أرمينيا.

وغالبا ما شهدت حدود البلدين مناوشات مسلحة أو حوادث إطلاق نار متبادل.

ولم تحقق محادثات السلام بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين تقدما رغم اعلان قادتهما امكان توقيع اتفاق سلام شامل بحلول نهاية العام.

منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، رفضت أذربيجان المشاركة في محادثات مع أرمينيا كانت مقررة في الولايات المتحدة بسبب موقف واشنطن "المنحاز" بعد تصريحات لنائب وزير الخارجية الأميركي جيمس أوبراين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر رفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لقاء رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في إسبانيا بسبب الدعم الأوروبي، وخصوصا الفرنسي، لأرمينيا.