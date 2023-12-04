ماناغوا: استدعت نيكاراغوا سفيرها لدى الأرجنتين احتجاجا على تصريحات للإدارة العتيدة للرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي بحق نظام دانيال أورتيغا.

وجاء في بيان لوزير الخارجية دينيس مونكادا أنه "في مواجهة تصريحات وعبارات متكررة للحاكمين الجدد، مضت الحكومة في سحب سفيرها... كارلوس ميدنسي"، موضحا ذلك سيتمّ بمفعول "فوري".

ولم تدعُ الإدارة العتيدة لميلي لا أورتيغا ولا قادة كوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية والصين إلى حفل تنصيبه الذي سيقام الأحد.

العلاقة مع الشيوعيين

وكان ميلي قد أعلن أنه لن يسعى لتعزيز "العلاقات مع شيوعيين"، مسميا تلك البلدان الخمسة.

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على حكومة نيكاراغوا التي أغلقت أكثر من ثلاثة آلاف من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والاتحادات النقابية منذ احتجاجات العام 2018.

وتم توقيف مئات المعارضين، بينهم منافسون محتملون لأورتيغا، قبل الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2021.