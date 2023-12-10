طهران: اتّهمت السلطات الإيرانية دبلوماسيا في الاتحاد الأوروبي يحمل الجنسية السويدية بالتآمر مع إسرائيل للإضرار بالجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وأفادت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن "يوهان فلوديروس متّهم بالقيام بتدابير واسعة النطاق ضد أمن البلاد والتعاون الاستخباراتي الواسع مع النظام الصهيوني والإفساد في الأرض".

يعد "الإفساد في الأرض" من الجرائم الكثر خطورة في إيران والتي قد تحمل عقوبة قصوى تصل إلى الإعدام.

ونقلت "ميزان أونلاين" عن النيابة قولها إن "المتّهم نشط ضد جمهورية إيران الإسلامية في مجال جمع المعلومات لصالح النظام الصهيوني على شكل مشاريع تخريبية".

وفي وقت سابق الأحد، دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الإفراج فورا عن الدبلوماسي، لافتا إلى "عدم وجود أي مبررات على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس قيد الاعتقال".

عمل فلوديروس (33 عاما) في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي. وتم توقيفه في 17 نيسان/أبريل 2022 في مطار طهران لدى عودته من رحلة في الخارج وهو محتجز حاليا في سجن إوين في طهران.

وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم السبت بأن محاكمة الدبلوماسي بدأت في طهران.

وقال "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة".