رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين فجر الثلاثاء خلال توغل جديد للجيش في مدينة جنين في الضفة الغربية، على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

ولم تورد الوزارة أي تفاصيل أخرى عن القتلى لكن الهلال الأحمر أوضح أنهم قتلوا في غارة شنتها مسيّرة على البلدة القديمة في مدينة جنين.

وقال الهلال الأحمر إن شخصا خامسا أصيب بجروح "بالغة الخطورة".

وأفاد مدير الهلال الاحمر في مدينة جنين محمود السعدي وكالة فرانس برس "الشهداء الأربعة والمصابة الخامسة تمت مهاجمتهم بواسطة طيارة إسرائيلية مسيرة عند ساعات الفجر الأولى".

وقال السعدي إن الطائرة المسيرة "أطلقت صاروخا باتجاه حشد من الشبان في منطقة السيباط في البلدة القديمة في مدينة جنين".

وقال مصور لوكالة فرانس برس إن الجيش الاسرائيلي يحاصر منذ ساعات الصباح منطقة في مخيم جنين القريب من المدينة.

ولم يصدر أي تعليق فوري للجيش الإسرائيلي.

وينفذ الجيش الاسرائيلي عمليات مداهمة متكررة على مدينة جنين ومخيمها، بداعي ملاحقة مطلوبين يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف اسرائيلية.

منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحماس، قتل في الضفة الغربية أكثر من 270 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.