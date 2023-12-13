أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، ان السيطرة على الطلب وترشيد الاستهلاك أفضل من زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، فيما شدد على الاهتمام بموضوع الطاقات الضائعة واستخراجها من الوحدات التوليدية العاملة.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان إنه ترأس اجتماعًا خُصص لمراجعة خطط تطوير قطاع الكهرباء، حضره وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء والمديرين العامين والمستشارين.

وفيما أثنى "على جهود وزارة الكهرباء التي بذلتها خلال موسم الذروة الفائت"، مؤكدًا على "تكامل جميع الخبرات الوطنية لمعالجة المشاكل التي تتسبب بتأخير التحديثات في قطاع الكهرباء"، قال إن "السيطرة على الطلب وترشيد الاستهلاك أفضل من زيادة الإنتاج"، لافتا إلى "ضرورة تلاقح الأفكار بين الوزارات القطاعية الخاصة بالطاقة، وأنه لا بدّ من وضع نقطة شروع للانطلاق بالعمل المشترك في ما بينها".

مقررات

ورأى السوداني أنه من الضروري "الاهتمام بموضوع الطاقات الضائعة واستخراجها من الوحدات التوليدية العاملة، فضلاً عن مراعاة إجراءات العزل الحراري بالمجمعات السكنية والمشيدات، من أجل تحسين واقع هذا القطاع الحيوي".

وتقرر، خلال الاجتماع، تكليف وزارة التخطيط بإعداد دراسات وتوصيات للسيطرة على الطلب المتزايد من الطاقة الكهربائية، وكذلك إعداد دراسة لإعادة النظر في نسبة الضريبة على استيراد الأجهزة التي تستهلك طاقة أعلى واعتماد المواصفات القياسية في عمليات الاستيراد.

عيد الأيزيدين

على صعيدٍ آخر، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باعتبار عيد صوم الايزيديين عطلة رسمية إلى أبناء المكون الايزيدي.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه باعتبار عيد صوم الايزيديين (روژين ئيزي) الذي يصادف أول يوم جمعة من شهر كانون الأول الشرقي، ويسبقه ثلاثة أيام من كل عام، عطلة رسميّة إلى أبناء المكون الايزيدي، والذي يصادف هذا العام بتاريخ 12-15 كانون الأول، سنة 2023".

وأوضح فريق الإعلام الحكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "العطلة الخاصة بالمكون الايزيدي ستكون أربعة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبل".



"كارلا خيجويان" مديرة البرامج لمجلس الكنائس العالمي في سويسرا(مجلس النواب العراقي)

المندلاوي

من جهته، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، قال إن الأقليات مصدر قوة للعراق وجزء اساسي من نسيج المجتمع، فيما وجه بإنضاج قانون التنوع وحماية الأقليات في مطلع الفصل التشريعي المقبل .

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان أن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالإنابة، استقبل في مقر اقامته، مساء الاثنين "كارلا خيجويان" مديرة البرامج لمجلس الكنائس العالمي في سويسرا، والوفد المصاحب لها الذي ضم مدير منظمة كابني للمساعدات الانسانية بالعراق، ومدير منظمة افق للتنمية البشرية في العراق.

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة موضوعة التنوع والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، والحفاظ على حقوق الاقليات، حيث رأى المندلاوي انها جزء اساسي من نسيج المجتمع ومصدر قوة العراق عبر التاريخ، مبينا ان الدستور حفظ حقوقها، وان السلطة التشريعية ساهمت بشكل فعال في سنّ القوانين التي تُعزز من دورها، وبينها قانون الناجيات الأيزيديات وباقي المكونات، وانه وجّه لجنة حقوق الانسان النيابية بإنضاج مسودة قانون التنوع وحماية الأقليات لتشريعه في مطلع الفصل التشريعي المقبل".



هذا واكد المندلاوي في حديثه مع ممثلة مجلس الكنائس على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ازاء مايجري من انتهاك صهيوني للقوانين الدولية، وأهمية التحرك الجادّ لإيقاف استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في قطاع غزة، فضلاً عن ادخال المساعدات وإيقاف التهجير وإعادة الخدمات الاساسية لرفع المعاناة وانقاذ الفلسطينيين من الإبادة.