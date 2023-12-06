أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون فيما أشار الى أهمية تحديث الخطة الخاصة بالانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان إن السوداني، ترأس اجتماعًا أمنيًا خاصًا لكبار القادة من التشكيلات الأمنية المختلفة.

وشدد السوداني بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة "على وجوب حفظ الأمن والاستقرار في البلد، والتصدي لأية محاولة للعبث بهما، كونهما يمثلان ركيزة أساسية تستند إليها الخطط التنموية التي تستهدف النهوض بجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الجانب الخدماتي".

وأكد على "ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون، وفقًا للسياقات الدستورية" مؤكدا على وجوب محاسبة المعرقلين.



الخطة الأمنية

واطلع رئيس الوزراء على مجريات الخطة الأمنية التي سيتمّ تطبيقها خلال الانتخابات؛ لتأمين العملية الانتخابية في بغداد والمحافظات، مشيرًا إلى "ضرورة تحديث هذه الخطة باستمرار؛ حتى تتمكن من استيعاب أي تطور أو حدث أمني مفاجئ".

مفوضية الانتخابات

من جهةٍ أخرى،أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الأربعاء، إكمال جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها.

وأكدت تحديد ووضع تفاصيل الخطة الأمنية بشكل كامل، لافتة إلى وجود إقبال كبير من منظمات المجتمع المدني على مراقبة العملية الانتخابية.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية: إن "المفوضية تعمل على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الثامن عشر من كانون الأول للعام الجاري والتصويت الخاص في السادس عشر من الشهر الجاري، وتم إكمال جميع الاستعدادات لهذا الغرض من تدريب الموظفين والكوادر إضافة الى إتمام الاستعدادات الفنية واللوجستية والأجهزة الخاصة بمراكز الاقتراع وكذلك تدريب الموظفين على الكاميرات التي ستراقب العملية الانتخابية".

وأضاف: "هناك إقبال كبير على مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني وكذلك مراقبي الكتل".

وأكد إكمال وضع الخطة الأمنية بشكل نهائي لتأمين المراكز الانتخابية و التي ستخضع لثلاثة أطواق أمنية.