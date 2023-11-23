وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، باعتماد الحساب الإلكتروني الرئيسي المتفرّع لحل مشكلة تسوية العمليات المالية الحكومية.

وذكر مصدر حكومي لوكالة الانباء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه باعتماد الحساب الالكتروني الرئيسي المتفرع لحل مشكلة تسوية العمليات المالية الحكومية وتحصيل عمليات الدفع الالكتروني من المستفيدين بما فيها جباية الأموال وزيادة شفافية حركتها، علما ان هذا الحساب سيضمن تسوية المعاملات بنفس يوم العمل ويزيد قدرة الحكومة على مراقبة المال العام".

وأضاف، ان "التوجيهات صدرت لوزارة المالية باعتماد ذلك من خلال ايعازها الى المؤسسات الحكومية (وحدات الانفاق) لتنفيذ ذلك مع المصارف الماسكة لحساباتهم الرسمية".

الوطن والناس

من جهة أخرى، تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع المواطنين مباشرة، عبر برنامج الوطن والناس الذي يعرض على العراقية الإخبارية.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً مباشرًا مع مقدم البرنامج مصطفى الربيعي خلال بث الحلقة مباشرة من مدينة الموصل للاستماع الى مشاكل المواطنين، وتعهد بمتابعة جميع المشكلات التي طرحت من قبلهم".