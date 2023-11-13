أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله لسفير المملكة المتحدة، أن القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار في كل انحاء العراق، فيما بحث سبل تعزيز العلاقات الباكستانية العراقية مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرف.

لقاء هيتشن

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيتشن"، لافتاً إلى أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات العامة بين البلدين، وأبرز مجالات تطويرها، بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبيهما".

وأشار الى ان النقاش تطرق لتطوّرات الأوضاع في غزّة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل.

وفي هذا الصدد، قال البيان إن السوداني "جدد تأكيده على ضرورة أن تتخذ الدول الكبرى موقفًا إزاء هذا العدوان، وأن تمارس دورها المسؤول ضمن المجتمع الدولي، لمنع استمرار الانتهاكات الجسيمة في الأراضي المحتلة ووقف الخرق الواضح للقانون الدولي".

من جهةٍ أخرى، أكد السوداني أن "القوات الأمنية العراقية ملتزمة بحفظ الأمن والاستقرار في كل أنحاء العراق إزاء كل التهديدات والتحديات".

من جانبه أكد السفير البريطاني "حرص حكومة بلاده على التعاون مع العراق، لإيجاد مخارج للأزمة في غزّة، ومنع تمددها إلى باقي أنحاء الشرق الأوسط".



السوداني يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرف

العلاقة مع باكستان

والتقى السوداني، أمس الأحد، برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرف، مؤكدًا حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان وبناء شراكة متبادلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الباكستانية العراقية، ومجالات تطويرها في مختلف الصعد.

وناقش السوداني وأشرف في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. كما بحثا في جهود استئناف أعمال اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة، التي توقفت أعمالها منذ مدّة.

وتطرق النقاش إلى تصاعد الأوضاع في غزة وتفاقم الوضع الإنساني فيها مع "استمرار القصف الوحشي لسلطات الاحتلال الصهيوني للمدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، وخرقها القانون الدولي"_بحسب البيان_ الذي اشار الى اتفاقهما على "أهمية تحرك الدول العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".



وأضاف البيان: لفت رئيس الوزراء إلى "حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان، وبناء شراكة متبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ضمن سياسة العراق في إقامة علاقات متوازنة مبنية على تبادل المنفعة، والتكامل الاقتصادي، وكذلك التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب".