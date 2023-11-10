أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، يوم أمس الخميس، على ضرورة تنسيق الجهود لإسناد الحكومة بتنفيذ برنامجها.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، خلال زيارته إلى محافظة اربيل".

وأضاف: شهد اللقاء البحث في عدد من القضايا والملفات المالية والسياسية على المستوى الوطني، والتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود، من أجل إسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي تصب محاوره على تحسين الخدمات، والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي في جميع أنحاء العراق.

وتابع البيان: تطرق اللقاء إلى انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي ستُجرى في شهر شباط المقبل، وأهمية دعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل ضمان انتخابات نزيهة تلبي تطلعات وطموحات مواطني الإقليم.

كما جرى البحث، في عدد من الجوانب الأمنية والاقتصادية، والعمل على تدعيم الاستقرار واستدامته.