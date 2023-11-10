أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على ضرورة دعم الجُهود لتعزيز التعايش السلمي، خلال لقائه بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق أحمد كاظم آل صادق.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية ان رشيد استعرض الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي استقبله في قصر بغداد.

واكد الرئيس على "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم استقرار المنطقة، والتعاون البنّاء لتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الجارين"، لافتا الى "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ووجوب إنهاء العدوان ووقف القصف والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة دعم الجُهود لتعزيز السلام والتعايش السلمي".

آل صادق

بدوره، جدد آل صادق "موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره"، مؤكدا "حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني".