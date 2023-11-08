أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، بجهود الحكومة العراقية لإرسال الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت رومانوسكي في تدوينة لها على موقع "X"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أشيد بجهود الحكومة العراقية لإرسالها شحنة ثالثة تحتوي على 11 طناً من ‫المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضافت أن "جهودنا حاسمة في زيادة تدفق المساعدات إلى الشعب الفلسطيني"، مؤكدة على "ضرورة الاستمرار في إيصال المساعدات الغذائية والمياه والمواد الطبية إلى الأبرياء في غزة".