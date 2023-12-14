تل ابيب: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس أن الحرب في غزة "ستستغرق أكثر من بضعة أشهر"، وذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.

وقال غالانت إنّ "حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها"، مضيفاً "سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

ساليفان

ووصل ساليفان إلى إسرائيل الخميس، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهرت صورة نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الرجلين يتصافحان في تل أبيب.

جدول زمني

وقبل هذه الرحلة التي تستمر حتى الجمعة، قال ساليفان لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه سيناقش جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب ويحثّ المسؤولين الإسرائيليين على الانتقال إلى "مرحلة مختلفة من نوع العمليات العالية الكثافة التي نراها اليوم".

واستخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل والمساهم الرئيسي في تمويل جيشها، حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضدّ قرار لمجلس الامن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات.

ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وتنفذ منذ ذلك الحين قصفاً متواصلاً على قطاع غزة في موازاة عمليات برية، ممّا خلّف حوالى 18800 قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.