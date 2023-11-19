إيلاف من بيروت: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تخوض حربًا "متعددة الجبهات" حتى لو تركزت في غزة.

وأضاف غالانت_ حسبما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"_ "حزب الله اللبناني أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل لكنه يدفع ثمنًا باهظًا" كل يوم.

وإذ اعتبر أن إيران، هي سبب كل العداء ضد دولة إسرائيل، قال: "رصدنا تكثيف هجماتها عبر وكلائها في العراق وسوريا واليمن".



وأشار إلى الوضع في الضفة الغربية قائلاً: هناك محاولات كثيرة للقيام بعمليات ضد إسرائيليين يتم إحباطها من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك).