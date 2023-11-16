طهران: نفى وزير الخارجية إلإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، مسؤولية بلاده عن هجمات على مصالح أميركية في العراق وسوريا، مؤكدا أن الفصائل المسلحة التي تشن تلك الهجمات اتخذت قراراتها بنفسها.

وتستهدف فصائل مسلحة قواعد توجد بها قوات أميركية في العراق وسوريا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال عبد اللهيان، فيما يتعلق بالحرب الدائرة في قطاع غزة، في حديث لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية "لا نريد إطلاقا أن يتسع نطاق هذه الأزمة، لكن الولايات المتحدة تزيد من ضراوة الحرب في غزة بدعمها الكبير لإسرائيل".

ووصف عبد اللهيان هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي بأنه "حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، لكنه أكد أن بلاده تعارض "قتل النساء والأطفال في أي مكان".