شدد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، أمس الخميس، على ضرورة حماية أصول وموجودات الشركات العامة.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، أنه ترأس اجتماعًا للّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة شركات القطاع العام في العراق، التي تتألف من وزراء النفط، والإعمار والإسكان والبلديات، والتجارة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والكهرباء، والاتصالات، بحضور عدد من مستشاري رئاسة مجلس الوزراء.

واضاف البيان، ان "اللجنة، ناقشت واقع الشركات العامة المملوكة للدولة وسبل النهوض بها، وكيفية توظيف أصول هذه الشركات ضمن حملة الإصلاحات التي تقودها الحكومة، في خلق تنمية اقتصادية للعراق، وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل هذه الشركات إلى شركات داعمة للاقتصاد العراقي ولها مردودات حقيقية للخزينة العامة".

الشركات الحكومية

وتابع، انه "جرى استعراض أهمية الشركات الحكومية في إدارة وتنظيم عدد من القطاعات الأساسية في تطوير القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة حماية أصول وموجودات هذه الشركات، واستخدامها في زيادة إنتاجية الشركة، كونها وحدات اقتصادية معروفة بنشاطها".