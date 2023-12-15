موسكو: حذّر الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة من حصول "تدخل" أجنبي خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في روسيا والمقررة في آذار/مارس 2024 على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وقال بوتين المرشّح لاعادة انتخابه خلال اجتماع متلفز مع زعماء الأحزاب الممثلة في الدوما، مجلس النواب في البرلمان إن "أي تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيقمع بشدة بموجب القوانين الروسية".

وأكد "نحن ندافع عن حرية شعبنا وسيادته وحقه في اختيار مستقبله. إن الشعب الروسي وحده هو مصدر السلطة في بلادنا".

وشكر بوتين أعضاء الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تشارك "في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا و"تقاتل جنبا إلى جنب من أجل روسيا" وتلك التي تساعد الجنود وعائلاتهم.

الجنود الأسرى

كذلك، أكّد الرئيس الروسي أنه "في الفترة الأخيرة، ارتفع عدد الجنود الأوكرانيين الأسرى بشكل كبير".

وأعلن بوتين الأسبوع الماضي ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 آذار/مارس، في اقتراع يبدو شبه محسوم بعد ربع قرن في السلطة وقمع للمعارضة.

وسُجن جميع معارضيه الرئيسيين تقريبا، مثل أليكسي نافالني، أو دفعوا إلى المنفى.