أُغلقت صناديق الاقتراع الخاص إلكترونيًا في عموم محافظات العراق، بدون تمديد وقت الاقتراع كما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تمام الساعة السادسة من مساء أمس السبت.

وكان رئيس مجلس المفوضية، عمر أحمد قد أكد أن إغلاق مراكز سيتم في التوقيت المحدد حسب برمجة أجهزة التحكم الالكتروني التي تتوقف آليًا، وهو ما يمنع فرضية تمديد وقت الاقتراع.

وفيما شدد على أن التصويت الخاص جرى بحرية ومن دون تدخل أي جهة، قال إن إجراءات الفرز والعد الالكتروني ستتم في محطات الاقتراع، على أن ترسل النتائج الالكترونية الى المركز الوطني، بالإضافة الى إجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع وفق القانون الانتخابي.



لقطة لصندوق الاقتراع المجهز للاغلاق الكترونيا.(واع)

مفوضية الانتخابات

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدت مشاركة أكثر من مليون عراقي بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن المليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.



بالأرقام

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ (1.002.393) منتسبًا، وعدد مراكز الاقتراع (565) ومحطات الاقتراع (2367) محطة.

أضاف: سيصوت مع القوات الأمنية الأخوة النازحون في مخيمات النزوح وعددهم (48260) نازحًا وعدد مراكز الاقتراع (35) ومحطات الاقتراع (120). كما سيشارك أكثر من مليون مواطن في مراقبة العملية الانتخابية وإدارتها وتغطيتها إعلاميًا، مشيرة إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة وتحدث لأول مرة بعملية انتخابية.

وأشار جميل إلى أن عملية التصويت الخاص تمت بنجاح حيث أدلى منتسبو القوات الأمنية بأصواتهم بانسيابية، وفي الوقت نفسه أمنوا الحماية لمراكز الاقتراع في عموم العراق، كما جرت عملية تصويت النازحين بانسيابية.



كاميرات

ولفت إلى أن "المفوضية عززت مراكز الاقتراع بكاميرات لتغطية كل ما يدور داخل المحطات ومراكز التسجيل، وأن عمليات العد والفرز اليدوي ستتم بعد انتهاء عمليات العد والفرز الإلكتروني لحين مطابقة النتائج. ثم يقوم موظفو المفوضية بتعبئة المواد وأوراق الاقتراع وإرسالها للمخازن".

كركوك

وأكدت مفوضية الانتخابات في كركوك عدم تسجيل خروقات أو ورود شكاوى خلال التصويت الخاص تؤثر على العملية الانتخابية، فيما أشارت إلى أن عملية الاقتراع في المحافظة التي لم تشهد انتخابات لمجالس المحافظات منذ 18 عاما جرت بانسيابية عالية.

وقال القاضي حسين عبد السادة عضو المكتب الوطني المشرف على انتخابات كركوك لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية التصويت الخاص تمت بنجاح اليوم في 29 مركز اقتراع و135 محطة، وبلغ عدد من سمح لهم بالمشاركة 57.330 ألفًا".

وأشار إلى أن نسبة المشاركة كانت عالية وسط إقبال كبير من أبناء القوات المسلحة، مؤكدًا أن المفوضية لم تتلقَ شكاوى عن حدوث حالات تؤثر على العملية الانتخابية. كما أن جميع المراقبين ووكلاء الكيانات حضروا لمراكز الاقتراع التي تم تعزيزها بكاميرات مراقبة للتأكد من عدم حدوث خروقات.



صالح

بدوره، أكد مدير عام المكتب الوطني في كركوك علي صالح، إن "إجراء الانتخابات في كركوك حدث بالغ الأهمية حيث لم تشهد المحافظة انتخابات لمجالس المحافظات منذ 18 عامًا، مؤكدًا على أن إقبال القوات الأمنية للمشاركة في التصويت بنسبة عالية.

وأضاف: المفوضية وضعت خطة متكاملة تضمنت المتطلبات الفنية واللوجستية وجدول عمليات والأمور جرت بانسيابية.





اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة(واع)



رسول

بدوره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أشار لعدم حدوث خروقات في التصويت الخاص.

وقال في مؤتمر صحفي "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، قد حضر صباحًا إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعًا مع وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة والأجهزة الأخرى، واطلع على سير العملية الانتخابية ضمن الاقتراع الخاص، وأصدر توجيهاته لاستكمال الاقتراع الخاص.

ولفت إلى "وجود انسيابية واندفاع من قبل الأجهزة الأمنية للذهاب إلى مراكز الاقتراع وانتخاب أعضاء مجالس المحافظات"، منوهًا إلى "ما وجه به القائد العام للقوات المسلحة، بضمان الحرية للمنتسبين للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسبًا ضمن عملية الاقتراع الخاص".

وتوقع رسول أن "يشهد الإثنين المقبل، عرسًا انتخابيًا وحضورًا وتوافدًا كبيرًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم"، داعيًا جميع المواطنين إلى "التوجه بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية، ما سينعكس إيجابًا على الوضع بشكل عام، وسيكون له الدور الإيجابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة".