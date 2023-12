إيلاف من القاهرة: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن اكتشاف "أكبر نفق هجومي" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ووصفه بأنه نظام أنفاق ضخم يمتد لكيلومترات عدة تحت الأرض.

يقع النفق المكتشف على بعد 400 متر فقط من معبر إيريز، الذي يستخدمه سكان غزة يوميًا لدخول إسرائيل للعمل وتلقي العلاج الطبي، وقد نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يصور النفق الذي يمتد لأكثر من 4 كيلومترات تحت الأرض.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL