إيلاف من القاهرة: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن اكتشاف "أكبر نفق هجومي" لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ووصفه بأنه نظام أنفاق ضخم يمتد لكيلومترات عدة تحت الأرض.

يقع النفق المكتشف على بعد 400 متر فقط من معبر إيريز، الذي يستخدمه سكان غزة يوميًا لدخول إسرائيل للعمل وتلقي العلاج الطبي، وقد نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يصور النفق الذي يمتد لأكثر من 4 كيلومترات تحت الأرض.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL — Israel Defense Forces (@IDF) December 17, 2023

اللافت في مقطع الفيديو أن النفق يتفرع إلى سلسلة من الأنفاق الأخرى التي يبدو أنها تمتد في اتجاهات مختلفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "نظام الأنفاق هذا كان مشروعاً بقيادة محمد السنوار، شقيق زعيم حماس يحيى السنوار، وقائد كتيبة خان يونس التابعة لحماس".

من جهتها، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "النفق يمتد نحو 50 متراً تحت الأرض في بعض المناطق، ويبدو أنه واسع بما يكفي لمرور المركبات من خلاله".

ويظهر مقطع الفيديو أن النفق يتضمن خطوط سباكة وكهرباء واتصالات، مع وجود أبواب مضادة للانفجار تهدف إلى منع اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية.

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أشارت إلى أن هذا النفق يُظهر أبعادًا تكفي لمرور المركبات، مما يظهر تعقيداً واسعاً في بنيته وهيكله.

شبكات الأنفاق

بدأ استخدام شبكات الأنفاق التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "مترو غزة"، على نطاق واسع لكسر الحصار الذي فرضته إسرائيل بعد سيطرة حماس على السلطة في القطاع عام 2007.

وقد تم حفر مئات الأنفاق تحت الحدود مع سيناء المصرية لنقل الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر بين غزة والعالم الخارجي.

وبعد الحرب بين إسرائيل وحماس في العام 2014، قامت الحركة بتوسيع الشبكة التي يخرج منها مقاتلوها لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في جميع أنحاء غزة.

وفي دراسة نشرت في 17 تشرين الأول/أكتوبر، اشار "معهد الحرب الحديثة" في الأكاديمية العسكرية الأميركية ويست بوينت، الى وجود 1300 نفق تمتد على 500 كيلومتر.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أنه عثر على أكثر من 800 فتحة نفق، تم تدمير 500 منها.