كانت التقلبات السياسية التي تكشفت في بروكسل هذا الأسبوع مذهلة حتى بالنسبة لأكثر مراقبي القمم الأوروبية خبرة.

ففي وقت اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي للمرة الأخيرة قبل عطلة عيد الميلاد، كانت كل الأنظار موجهة نحو رجل واحد: رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ويُنظر إليه باعتباره أقرب حليف للكرملين في أوروبا، وهو زعيم الأوروبي الوحيد الذي التقى وجهاً لوجه مع فلاديمير بوتين هذا العام.

ومع ارتفاع التوقعات والتهديدات بأنه سيعرقل اتخاذ قرارين حاسمين بشأن أوكرانيا، انتشرت التكهنات في بروكسل حول كيفية سير المفاوضات. هل سينسف أوربان القمة ؟

كانت هناك شائعات بأن الاجتماع قد يستمر لعدة أيام، وحتى نهاية الأسبوع.

وفي طريقه إلى الداخل، قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو: "التهديد الروسي حقيقي، أنا مستعد للتفاوض، ولقد حزمت الكثير من القمصان الإضافية".

وانخرط زعماء الاتحاد الأوروبي في مأدبة غداء احتفالية، وبعد ذلك حان الوقت للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتقديم نداء أخير عبر الفيديو.

shutterstock أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه من موقف أوربان

قال زيلينسكي: "قبل عشر سنوات في أوكرانيا، انتفض الناس تحت أعلام الاتحاد الأوروبي ... أطلب منكم شيئاً واحداً اليوم: لا تخونوا الناس وإيمانهم بأوروبا".

مرت ساعات، وضع المستشار الألماني أولاف شولتس سترة صوفية فوق بدلته؛ "علامة على أنه سيستمر بارتدائها لفترة طويلة"، وفق أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.

ووصلت المفاوضات بشأن فتح محادثات للعضوية مع أوكرانيا إلى طريق مسدود، أصبح الوضع في مأزق: 26 مقابل 1.

بعد ذلك اصطحب المستشار الألماني أوربان إلى زاوية الغرفة واقترح عليه المغادرة والذهاب لتناول القهوة.

"لم يتمكن أحد من سماع ما كانوا يتحدثون عنه"، بحسب ما أخبرني مصدر في الاتحاد الأوروبي، لكن لم يكن الأمر كما لو أن شولتس كان يعطيه أمراً: لقد غادر أوربان بإرادته، ودخل إلى غرفة وفده الموجودة في نفس الطابق.

ومع خروج أوربان من الطريق بكل معنى الكلمة، مضى الزعماء الـ 26 الآخرون قدما وكان التصويت بلا معارضة، ولأن مثل هذه الخطوة تتطلب دعماً بالإجماع، فإنها لم تكن ممكنة في ظل حضور رئيس الوزراء المجري.

وتبين فيما بعد أن استراحة القهوة التي أنقذت محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كانت مخططة منذ البداية، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الفكرة كانت جهداً جماعياً".

ووصف رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس هذه الثغرة الإستراتيجية بأنها "مثيرة للاهتمام وستكون في كتب التاريخ"، وقالت مازحة إنها ستروي ذلك في مذكراتها يومًا ما.

فحين تواترت الأنباء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تحول المزاج السائد في قاعة الصحافة ــ حيث كان المئات من الصحفيين الدوليين يغطون اجتماع الاتحاد الأوروبي ــ من الرصانة إلى البهجة في غضون ثوان.

وخرج شارل ميشيل، الرجل الذي ترأس الاجتماع، للتحدث إلى الصحفيين - في الغالب لتهنئة نفسه على "اللحظة التاريخية التي تظهر قوة الاتحاد الأوروبي".

Reuters ترأس شارل ميشيل قمة المجلس الأوروبي بشأن عرض عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

وبعد ذلك بوقت قصير، نشر أوربان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا القرار بأنه "غير منطقي وغير عقلاني وخاطئ على الإطلاق".

فلماذا سمح له بالمضي قدما؟

وبرر قراره بالانسحاب من التصويت بالقول إنه "أمضى ثماني ساعات في إقناعهم بعدم القيام بذلك". وقال إن زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين يريدون هذا القرار "بشكل جنوني"، لذلك اتفق معهم على أنه سيبتعد عن الخطر ويتركهم له.

وفي واقع الأمر، فإن محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي عبارة عن سباق متعرج من المحاذير والأمور الفنية، وسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن تصبح أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى الاتحاد، ويعلم أوربان أنه لا يزال لديه الكثير من الفرص لعرقلة العملية في المستقبل.

ولكن إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن رئيس الوزراء المجري قد انحرف فجأة عن المسار الصحيح، فإنهم سيشعرون بخيبة أمل.

انهارت المحادثات في حوالي الساعة 02:30 صباحًا، بعد أن استخدم أوربان حق النقض لمنع القرار الأكثر واقعية والأكثر إلحاحًا، بإرسال حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار؛ 43 مليار جنيه إسترليني) إلى كييف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها حق النقض للحصول على تنازلات لبودابست، فاستخدم مثلاً على إعفاءات لواردات النفط الروسية، لكنه لم يمنع قط التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ولم يعجب موقفه الهادف للفت الانتباه الرئيس ماكرون، الذي قال "لقد حظيت المجر بالاحترام خلال اجتماع المجلس الأوروبي هذا، تم الاستماع إلى (أوربان)، هذا الاحترام ينطوي على مسؤوليات ولذلك أتوقع من فيكتور أوربان في الأشهر المقبلة أن يتصرف كأوروبي وألا يأخذ تقدمنا السياسي رهينة".

لكن بالاز أوربان، مدير الشؤون السياسية في مكتب فيكتور أوربان (لا تربطهما صلة قرابة)، قال إن "المجر لا تبتز الاتحاد الأوروبي، بل كان الأمر على العكس من ذلك في الواقع ".

AFP يُنظر إلى فيكتور أوربان على أنه حليف للرئيس الروسي والتقى به في بكين في أكتوبر/تشرين الأول

وأشار ضمناً إلى أن رئيس الوزراء لن يبدأ المناقشات إلا إذا قام الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 20 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر، والتي تم تجميدها بسبب المخاوف بشأن حقوق الإنسان والفساد في البلاد.

"لا نفهم سبب عدم قدرتنا على الوصول إلى 100% من صناديقنا المالية" يضيف بالاز أوربان.

وتريد المجر هذه الأموال قبل أن توافق على تقديم المزيد منها لأوكرانيا.

وعلى الرغم من الدراما الدبلوماسية وراء الكواليس، أصر الزعماء على إمكانية التوصل إلى حل بشأن تقديم الأموال لأوكرانيا في أوائل العام المقبل، إما عن طريق اقناع أوربان للانضمام أو فرض حزمة المساعدات لكييف دون دعم منه.

ويستعد الاتحاد الأوروبي بالفعل للالتفاف حول الفيتو المجري إذا لزم الأمر، على سبيل المثال من خلال السماح لجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر بتقديم تمويل ثنائي لأوكرانيا في عام 2024 خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم دولة أوروبية واحدة بتأخير اتخاذ قرار بشأن أموال الاتحاد الأوروبي: فقد اعتاد دبلوماسيو بروكسل على عقد الصفقات خلف الكواليس والتوصل إلى تسويات، وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا ــ الدولة المتورطة في حرب على عتبة الاتحاد الأوروبي ــ فإن الكتلة حريصة على إظهار أنها ستقف إلى جانب كييف، مهما استغرق الأمر.

وعندما سُئل عن الطريقة التي يعتزم بها إقناع أوربان بتغيير موقفه بشأن أوكرانيا، ضحك شارل ميشيل وقال إنه "منفتح على الاقتراحات".