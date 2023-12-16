تقرير مراسل بي بي سي في غزة عدنان البرش

أجرى فريق بي بي سي عربي لقاءات خاصة وسجل شهادات موثقة مع عدد من المواطنين من قطاع غزة كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقلهم منذ عدة أسابيع بعضهم كان في مدارس الإيواء التابعة لوكالة الأونروا عقب اقتحام الجيش الاسرائيلي لها، وأطلق سراحهم أخيرا.

وكان متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قد قال لبي بي سي قبل أيام ردا على سؤال حول الاعتقالات، إن المعتقلين هم رجال في سن الخدمة العسكرية وجدهم الجيش الإسرائيلي في مناطق كان من المفترض أن يكون المدنيون قد أخلوها قبل أسابيع.