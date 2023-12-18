ويلمنغتون (الولايات المتحدة): يُلاحق سائق السيارة التي اصطدمت الأحد بإحدى المركبات في موكب الرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية القيادة في حالة سكر وتشتت الانتباه أثناء القيادة، وفق ما كشفت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.

وقد تسبّب بهذا الحادث رجل في السادسة والأربعين من ويلمنغتون حيث المقرّ العام لحملة بايدن، بحسب ما أوضحت شرطة المدينة لفرانس برس.

ووقع الحادث عندما كان الرئيس الديموقراطي المرشّح لولاية جديدة في انتخابات 2024 يستعدّ لمغادرة المكان.

واصطدمت السيارتان عند تقاطع طرق قريب من المقرّ العام للحملة على مسافة عشرات الأمتار من الرئيس، وتسبب الحادث بدويّ قويّ. وسارع عناصر الأمن إلى توقيف السيارة، موجّهين أسلحتهم نحو السائق، على ما أفاد صحافيون.