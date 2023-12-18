موسكو: اشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بالفوز "المقنع" لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.

وقال بوتين في بيان "لقد أصبح الفوز المقنع في الانتخابات دليلاً واضحًا على الاعتراف الشامل بمزاياكم في التصدي لمهمات السياسة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الخارجية في مصر".

واثنى بوتين على "مساهمة" السيسي في التقارب بين البلدين، مؤكدا رغبته في "مواصلة العمل المشترك".

في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وقع السيسي الذي كانت بلاده لفترة طويلة حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة، اتفاق تعاون استراتيجي مع بوتين.

وتعزّزت في السنوات الأخيرة العلاقات بين موسكو والقاهرة رغم التفجير الذي استهدف في تشرين الاول/اكتوبر 2015 طائرة ركاب روسية بعيد اقلاعها من منتجع شرم الشيخ المصري ما أدّى إلى مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها، معظمهم سياح روس، في هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان البلدان وقعا اتفاقا مبدئيا في آذار/مارس 2015 لبناء أول محطة نووية في مصر يجري تنفيذها في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يبدأ عبد الفتاح السيسي البالغ 69 عامًا، ولايته الجديدة في نيسان/أبريل، والتي من المفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور المصري.

وكانت نتيجة التصويت متوقعة إلى حد كبير، اذ قام قائد الجيش السابق بحملة ضد مجموعة صغيرة من المرشحين المغمورين.