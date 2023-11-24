قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة لدى استقباله رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي في القاهرة، أن "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت ولا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية".



وأكد الرئيس المصري "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وقد لا يكون هو الأمر المطلوب". وأضاف السيسي "لا بد من تحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة... هذا يعطي جدية".

وجاء كلام السيسي في اليوم الذي بدأ فيه سريان هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستترافق مع إطلاق رهائن محتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأبرمت الهدنة بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية بعد حملات القصف الإسرائيلية العنيفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

في ذلك اليوم، شنت حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية تسبب بمقتل 1200 شخص غالبيتهم مدنيون، حسب السلطات الإسرائيلية. وتحتجز حماس وفصائل فلسطينية أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزة منذ الهجوم.

مذاك تنفذ إسرائيل قصفا مدمرا على غزة أوقع 14854 قتيلا، حسب حماس.