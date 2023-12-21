إيلاف من لندن: أكد زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر على أنه "يؤيد بشدة" حلّ الدولتين بعد ضغوط من برلمانيي حزب العمال المسلمين لقطع العلاقات مع سفيرة إسرائيل في لندن بسبب رفضها لهذه السياسة.

وكتبت مجموعة من أعضاء البرلمان المسلمين في حزب العمال البريطاني، إلى زعيم الحزب حول ما وصفوه بتعليقات السفيرة "المعادية للإسلام"، وحثوه على اتخاذ موقف حازم وعدم إجراء "أي اتصالات أخرى" معها.

وردًا على سؤال حول الرسالة أثناء زيارته للقوات البريطانية في إستونيا، قال السير كير ستامر: "دعوني أكون واضحًا للغاية فيما يتعلق بما قالته السفيرة. نحن نؤيد بقوة حلّ الدولتين، وهذا أمر يجب أن يكون الشركاء الدوليون واضحين للغاية بشأنه، وهو ليس هدية لإسرائيل".

وفي مقابلة مع شبكة (سكاي نيوز) الأسبوع الماضي، استبعدت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي احتمال التوصل إلى حلّ الدولتين بعد انتهاء الصراع في غزة، وقالت "لا على الإطلاق للأمرين".

وأثارت هذه التصريحات قلقًا دوليًا، حيث اختلف رئيس الوزراء ريشي سوناك علنًا مع أقوال السفيرة، وأصرّ على أن هذا لا يزال هدف حكومة المملكة المتحدة.

من يريد حلّ الدولتين؟

وكان حلّ الدولتين لفترة طويلة هو النتيجة المرغوبة في الشرق الأوسط، ليس فقط بالنسبة للمملكة المتحدة، بل وأيضًا بالنسبة للولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وهم يعتقدون أنه يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل القائمة، مما يمنح كلا الشعبين أراضيهما الخاصة.

وقد أيدت إسرائيل هذه الخطة من قبل، لكن فقط إذا ألقت الجماعات العسكرية الفلسطينية أسلحتها، في حين قال الفلسطينيون إنهم سيوافقون إذا تمكنوا من ضبط أنفسهم.

ولكن مع استمرار الصراع في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول)، رفض اثنان من السياسيين الإسرائيليين الآن الهدف النهائي.

وقالت السفيرة هوتوفيلي لقناة سكاي نيوز: "إسرائيل تعرف اليوم، وعلى العالم أن يعرف الآن أن الفلسطينيين لم يرغبوا قط في أن تكون لهم دولة إلى جانب إسرائيل".

وأضافت: "إنهم يريدون دولة من النهر إلى البحر. إنهم يقولون ذلك بصوت عالٍ وواضح. لقد مر الآن شهرين على بدء الحرب. ولم تدن السلطة الفلسطينية هذه المذبحة (7 أكتوبر). إنها مشكلة كبيرة".

موقف كاميرون

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن حكومة المملكة المتحدة أوضحت "بشكل واضح للغاية" لبنيامين نتانياهو ووزرائه أنه يجب عليهم ألا يفعلوا أي شيء من شأنه تعريض احتمالات حلّ الدولتين للخطر.

ويتواجد رئيس الوزراء السابق في مصر لإجراء محادثات حول الصراع.

وسيزور العريش بالقرب من الحدود مع غزة في وقتٍ لاحق، بينما تواصل الحكومة دعوة إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقال اللورد كاميرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "لقد كنا واضحين للغاية مع إسرائيل، لا يمكن أن يكون هناك احتلال دائم لغزة، ولا تهجير للناس من غزة، ولا تقليص لحجم قطاع غزة".

وأكد: "كل هذه الأشياء ستكون خاطئة، وقد أوضحنا ذلك تمامًا، ومن الواضح أنه من الصعب الانتقال من حيث نحن الآن إلى حيث نريد أن نكون. "لكن في بعض الأحيان يتعيّن عليك استخدام لحظات الأزمة باعتبارها لحظات محتملة من الفرص."