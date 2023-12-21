نيودلهي: قُتل ثلاثة جنود في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير خلال اشتباك مسلح مع انفصاليين في الإقليم المتنازع عليه والواقع في جبال الهمالايا، حسب ما أعلن الجيش الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية لوكالة فرانس برس إن مركبتين عسكريتين كانتا تقومان بعملية في منطقة راجوري جنوب سريناغار، أكبر مدينة في المنطقة، عندما أطلق متمردون النار عليهما.

وأضاف المتحدث أن "القوات تكبدت ثلاثة قتلى وثلاث إصابات غير قاتلة"، موضحا أن عمليات الجيش مستمرة في المنطقة ويجري التحقيق في تفاصيل الحادثة.

وتم تقسيم كشمير بين الهند وباكستان لدى حصول البلدين على الاستقلال عام 1947، فيما تطالب كل منهما بكامل الإقليم الجبلي.

المحكمة العليا

يأتي الاشتباك بعد أيام فقط من تأييد المحكمة العليا في الهند قرار حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لعام 2019 بإلغاء الحكم الذاتي المحدود للإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وتشنّ جماعات تمردا في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير منذ عام 1989 مطالبة بالاستقلال أو الاندماج مع باكستان.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين والمسلحين.

في الشهر الماضي، أعلن عن مقتل اثنين من المتمردين وخمسة جنود في المنطقة.

وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين، وهو ما تنفيه إسلام آباد، قائلة إنها تدعم فقط نضال كشمير من أجل حق تقرير المصير.