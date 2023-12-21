إيلاف من لندن: قدم المؤثر العالمي أندرو تيت وشقيقه طلب عودة طارىء إلى المملكة المتحدة من رومانيا حيث تستمر قضيته الجنائية.

وقال متحدث باسم الأخوين تيت إن والدتهما "أصيبت بنوبة قلبية مفاجئة بعد ظهر اليوم الخميس وتم نقلها على الفور إلى المستشفى".

وأضاف بيان "نحن نعلم أنها ستخضع لعملية جراحية طارئة. وخروجها من المستشفى يتوقف على نجاح هذا الإجراء الحاسم".

والأخوان ممنوعان من مغادرة رومانيا بسبب قضية تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والجريمة المنظمة، وهي ادعاءات ينفيانها.

ونشر أندرو تيت على قناة X بعد ظهر الخميس: "أصيبت والدتي بنوبة قلبية وهي في المستشفى. سأذهب إلى المحكمة غدًا لطلب زيارة طارئة إلى لندن".

ووصف المتحدث باسمهما الأمر بأنه "وضع حرج ومدمر" وقال إنه من المأمول أن توافق المحكمة بسرعة على إجازتهما المؤقتة من رومانيا.

وكان تم تخفيف القيود المفروضة على المؤثر المثير للجدل وشقيقه تريستان في سبتمبر الماضي، مما سمح لهما بالسفر إلى أي مكان في رومانيا.

ولم يكن بإمكانهم في السابق السفر خارج منطقة بوخارست دون إذن.

اعتقال وإقامة جبرية

وتم القبض على الأخوين في ديسمبر(كانون الأول) 2022 وبقيا في السجن حتى مارس(آذار)، ثم تم نقلهما إلى الإقامة الجبرية. وفي يونيو(حزيران)، وُجهت إليهما التهم كما وجهت إلى امرأتين متهمتين معهم.

وهم متهمون بخداع سبع نساء للاستغلال الجنسي بوعود بإقامة علاقة أو زواج، وهي تقنية تسمى "طريقة العشاق".

ويُزعم أن الأخوين والمشتبه بهما الرومانيتين شكلا مجموعة في عام 2021 لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. كما اتُهم أندرو تيت باغتصاب إحدى الضحايا المزعومات.

وكان تيت ادعى مرارًا وتكرارًا أن المدعين ليس لديهم أي دليل وأن القضية عبارة عن مؤامرة سياسية تهدف إلى إسكاته.

ويحاول تيت مؤخرًا استعادة ملايين اليورو من الأشياء الثمينة التي صادرتها السلطات، بما في ذلك عدد من السيارات والساعات الفاخرة.

