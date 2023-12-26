موسكو: قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم الأوكراني الذي استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم الثلاثاء، حسبما أفادحاكم المنطقة سيرغي أكسيونوف.

وقال أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "للأسف، قُتل شخص وأُصيب آخران في هجوم للعدو على فيودوسيا"، مضيفاً أنّ ستّة أبنية تضرّرت أيضاً وتمّ إجلاء سكانها.

وأشار إلى أنّ "البنى التحتية تعمل بشكل طبيعي".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني فجر الثلاثاء أنّه دمّر في فيودوسيا سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

وأكد أكسيونوف بعد فترة وجيزة أنّ الهجوم استهدف هذه المدينة حيث يقع ميناء تجاري مهم على البحر الأسود.

وبينما يقع الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول، على بعد حوالى 190 كيلومتراً من فيودوسيا، ترسو الكثير من السفن الروسية أيضاً في ميناء هذه المدينة، وفقاً لوسائل الإعلام الروسية.