أدى الصراع في السودان إلى مقتل الآلاف وخلق ما تصفه الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة نزوح بشرية في العالم

إيلاف من دبي: لم يكن اندلاع المعارك في العاصمة السودانية في 15 إبريل مفاجأة كاملة لمحمد عيسى، طبيب الجهاز الهضمي الذي يعيش في بيتسبرغ والذي عاد إلى السودان لدفن والده. رأى شاحنات صغيرة مليئة بالمسلحين تجوب شوارع الخرطوم، وكان يعلم بالتنافس بين جيش البلاد والمجموعة شبه العسكرية لقوات الدعم السريع.

مع اندلاع الحرب المفتوحة، توقع عيسى أن يكون القتال قصيرًا. وتقع ثالث أكبر دولة في أفريقيا على البحر الأحمر وتشترك في الحدود مع عدد من الدول المهمة للقوى الغربية مثل الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج وأوروبا - وجميعهم لاعبين يتوقع منهم إنهاء الصدام بين الجماعات المسلحة. يتذكر عيسى قائلاً: "لهذا السبب اعتقدت أنه سيتم احتواء هذا الأمر دبلوماسياً بسرعة كبيرة من قبل حلفاء السودان أو من اللاعبين الكبار في المنطقة أو اللاعبين الكبار على المستوى الدولي، مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي".

حدث العكس. يحتدم الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية منذ ثمانية أشهر دون أن تلوح له نهاية في الأفق، ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وخلق ما تقول الأمم المتحدة إنها أكبر أزمة نزوح بشرية في العالم. وبعيداً عن محاصرة المدنيين وتدمير البنية التحتية في بلد يعاني ارتفاع معدلات الفقر، اتهم المراقبون الدوليون الجانبين بارتكاب جرائم حرب.

بالنسبة للسودانيين في الشتات، هذا الصراع هو أحدث تحول محبط للأحداث في بلد كان يبدو قبل سنوات على الطريق للتخلص من عقود من الدكتاتورية. "لم يكن أحد يتوقع هذا"، بحسب ما قال إبراهيم بابكر، الناشط المقيم في فيرجينيا في جماعة قرفنا المؤيدة للديمقراطية، التي تحول متطوعوها إلى توصيل الغذاء والإمدادات الطبية إلى المناطق المعزولة في الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.

مجاعة كارثية

فر سبعة ملايين شخص من منازلهم بسبب القتال. ويقدر مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها، وهي مجموعة لرسم خرائط الأزمات مقرها ويسكونسن، أن 12190 شخصًا قتلوا. وحتى هذا من المحتمل أن يكون أقل من العدد نظرًا لأن العديد من المناطق التي يدور فيها القتال لا يمكن للمراقبين المستقلين الوصول إليها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن المناطق التي مزقتها الحرب قد تواجه "مجاعة كارثية" بحلول شهر مايو المقبل ما لم يتم وصول المزيد من المساعدات الغذائية. وقال بشاير أحمد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لن يحصل السودانيون على المساعدة كما جرى من قبل".

توجه العديد من النازحين من الخرطوم إلى مدينة ود مدني، ثاني أكبر مدينة في السودان، ويفرون الآن مرة أخرى بعد أن اقتحمتها قوات الدعم السريع. كما استؤنفت الاشتباكات في الفاشر، آخر مدينة كبرى في دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش. وبعد الفرار من الخرطوم برًا ثم ركوب قارب إلى المملكة العربية السعودية، عاد عيسى إلى الولايات المتحدة. ونظراً لأن نظام الرعاية الصحية في السودان يتعامل بصعوبة مع آثار الحرب، تركز الجمعية الآن على توفير الإمدادات والأموال للعيادات والمستشفيات المحاصرة في الحرب أو المكتظة بالنازحين. بعد ستة أشهر من بدء القتال في السودان، خاضت إسرائيل وحماس الحرب في قطاع غزة. وقال عيسى إن هذا الحدث تسبب في تراجع الاستجابة للصراع في بلاده من جانب الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية. ويعترف كل من المغتربين والجماعات الإنسانية الدولية بأن احتياجات السودان تتنافس مع الأزمات في غزة وأوكرانيا.

استجابة متدنية

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت من المانحين 39 في المئة فقط من 2.6 مليار دولار تحتاجها للاستجابة لأزمة السودان، وإن نحو نصف هذه الأموال يأتي من الولايات المتحدة. ومن بين الدول الغربية، يُنظر إلى واشنطن على أنها تأخذ زمام المبادرة في محاولة التوسط بين الأطراف المتحاربة، على الرغم من أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود .

في أغسطس الماضي، قال أندرو ميتشل، وزير شؤون أفريقيا في المملكة المتحدة، إن هناك أدلة تشير إلى ارتكاب "فظائع خطيرة" ضد المدنيين في البلاد، وخاصة في دارفور. في هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن كلا الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم. "جرائم حرب"، بينما ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفائها "جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً".

فرضت واشنطن عقوبات على قادة قوات الدعم السريع ومسؤولين سابقين في البشير لدورهم في الصراع، وناقشت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مؤخرا الحرب مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ويجري البيت الأبيض مفاوضات مطولة مع الكونغرس بشأن الموافقة على المساعدات العسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا، ولكن على الرغم من تفكك السودان خلال الأشهر الثمانية الماضية، لم يعين جو بايدن مبعوثًا خاصًا للبلاد، كما فعل أسلافه.

أين المبعوث الخاص؟

قال كاميرون هدسون، الذي شغل منصب كبير موظفي العديد من المبعوثين السابقين وهو الآن أحد كبار المساعدين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن مثل هذا التعيين يمكن أن يوضح رد الإدارة على الأزمة، ويحشد حلفاء الولايات المتحدة ويملأ الفراغ الذي نشأ عندما وتم إخلاء السفارة الأمريكية في الخرطوم بعد بدء القتال. أضاف أن بلينكن أضاع فرصة باستخدام بيان صحفي للإعلان عن حدوث فظائع، بدلاً من إلقاء خطاب شخصي. وقارن هدسون ذلك بظهور وزير الخارجية السابق كولن باول في عام 2004 أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي ليعلن "ارتكاب إبادة جماعية في دارفور"، وهو الأمر الذي كان حاسماً لتسليط الضوء على خطورة ذلك الصراع.

وقال هدسون: "أرفض فكرة أن غزة أو أوكرانيا هما أكثر مما تستطيع هذه الإدارة التعامل معه لأن الإدارات السابقة كانت قادرة على التعامل مع التحولات الجيوسياسية الكبرى وحتى الحروب التي شاركت فيها أميركا ولديها ما يكفي من النطاق الترددي للاهتمام بما يحدث في هذا البلد. لذلك، لا أفهم تمامًا سبب اختلاف اليوم بشكل خاص عما كان عليه قبل 15 أو 20 عامًا، ولكن هذا هو ما يمكنك النظر إليه في كل المقاييس".

وقال جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "على الرغم من التركيز العالمي على الأزمات في أوروبا والشرق الأوسط، فإن الوضع المزري في السودان - الذي يتسم بالمعاناة الشديدة والدمار واسع النطاق والجرائم المروعة - لا يجب التغاضي عنه". وفي شهادتها أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مولي في، كبيرة الدبلوماسيين في وزارة الخارجية لشؤون أفريقيا، إن تعيين مبعوث خاص "قيد الدرس"، لكنها لم تذكر متى قد يحدث ذلك.

وقال أحمد إن السودانيين المحاصرين في البلاد بسبب القتال يدركون تراجع الاهتمام الدولي، مستذكراً محادثة مع أحد النازحين الذين فروا من الخرطوم. سأل: "كان ابنها يقول لها، لماذا يركز الجميع على أوكرانيا أو دول أخرى؟ لماذا ينسونا؟"