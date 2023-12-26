إيلاف من لندن: يحظى تيك توك TikTok ومقاطع فيدوهاته القصيرة بشعبية كبيرة بين "جيل Z" وهو جيل منتصف تسعينيات القرن الماضي ومنتصف العقد الأول في الألفية الثالثة.

ومع وقع تداعيات حرب غزة، ومع هذا الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة، فل يعد TikTok مكانًا جيدًا للمناقشة حول شيء معقد يتعلق بإسرائيل وفلسطين

في فيديو تيك توك، فتاة صغيرة من غزة مغطاة بالرماد تسأل عن والدتها. إنه واحد من ملايين مقاطع الفيديو حول الصراع بين إسرائيل وحماس التي تجتاح المستخدمين على المنصة الاجتماعية.

لقد أدت القصص المفجعة والصور المروعة المتدفقة من منطقة الصراع إلى غليان المشاعر على بعد آلاف الأميال في شوارع لندن - وحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة معركة.

مصدر أخبار

ويتم تحميل الملايين من TikToks كل يوم لإعطاء وجهات نظر مختلفة حول الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث ينخرط جيل جديد في هذا التكرار الأخير للصراع الطويل الأمد. بالنسبة للكثيرين، أصبح الآن مصدرًا رئيسيًا للأخبار.

وتشتهر المنصة بمقاطع الفيديو القصيرة والسريعة التي يمكن أن تصل إلى نطاق هائل عند مشاركتها وإعادة مشاركتها.

تقول الدكتورة كريستين تشينغ، وهي محاضرة بارزة في دراسات الحرب في جامعة كينغز كوليدج في لندن: "عندما يتم إثارة الغضب، تميل الأمور إلى الانتشار بسرعة أكبر بكثير".

وفي الولايات المتحدة، زعمت نيكي هيلي، المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري، أن تيك توك يجعل الناس "أكثر معاداة للسامية بنسبة 17٪، وأكثر تأييدا لحماس" كل 30 دقيقة - دون أي دليل واضح يدعم ذلك.

ويقول منشئو TikTok البارزون في المملكة المتحدة – المتحالفون مع جانبي الصراع – إن المنصة توفر فرصة لتعزيز المحادثة عبر الانقسام وتسليط الضوء على القصص التي فاتتها وسائل الإعلام الرئيسية.

وتقول TikTok نفسها إنها تستجيب "بسرعة وبقوة" للحرب بين إسرائيل وحماس، وقد قامت بتسريع الجهود لإزالة الحسابات والتفاعلات المزيفة.

تأييد فلسطين

بمجرد النظر إلى الأرقام، يبدو أن محتوى TikTok يميل إلى تأييد فلسطين، لكن المنصة تقول إن هذا يعكس اتجاهات أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الجماهير الأصغر سنًا بشكل عام.

وتقول الدكتور تشينغ: "في أي وقت يكون لديك استجابة عاطفية قوية، فمن المرجح أن تشارك فيه". وأضاف: "منصات التواصل الاجتماعي تحب ذلك، وبالطبع نميل بعد ذلك إلى نشره واستفزازه بشكل أكبر".

ونتيجة لذلك، ينتهي بنا الأمر إلى زيادة الاستقطاب ويصبح من الصعب إجراء محادثات هادئة، كما تقول.

وتضيف أن مقاطع الفيديو القصيرة حول أحداث معينة في الصراع تكافح من أجل تغليف كل السياق ذي الصلة. "من السهل جدًا أن نستقبل هذا الحادث بعينه ثم ينتشر بسرعة كبيرة، ثم تتوقف المحادثة."

وقال الدكتور مارتن فار، كبير المحاضرين في التاريخ البريطاني المعاصر بجامعة نيوكاسل، إن الناس شاهدوا أشياء على هواتفهم في الأشهر القليلة الماضية لن ينسوها أبدًا وقد تشكل وجهات نظرهم بشأن الصراع.

أمر استثنائي

ويضيف: "لقد كان الأمر استثنائياً للغاية، من حيث مدى العنف وحجم الخسائر في الأرواح والشعور بأن الناس يمكن أن يشعروا بأن جانباً واحداً هو المسؤول بدلاً من تقدير الوضع أكثر تعقيداً وأكثر دقة بالضرورة".

وقال: "هناك دافع في كل هذه الأمور لتكون أكثر استفزازا."

وأشار الدكتور فار أيضاً إلى ما أسماه "تضاؤل" هجوم حماس على إسرائيل مع ارتفاع أعداد القتلى في غزة.

وردا على سؤال عما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد غذت الانقسامات بشأن إسرائيل وفلسطين، قال: "لا أعتقد أنها أدت بالضرورة إلى تفاقمها، أعتقد أنها أضرت بالتفاهم".

ماذا يقول منشئو TikTok؟

لا يمكن تفويت بيني غرينشتاين البالغ من العمر 25 عامًا بشعره القصير المميز والملون، ولديه ما يقرب من 70 ألف متابع على TikTok و"هل عليك اختيار جانب؟" حصدت مقاطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات.

ينحدر بيني من عائلة يهودية ونشأ في مانشستر مع العديد من الأصدقاء المسلمين، ويقول بيني إن خلفيته تمنحه رؤية شاملة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال: "عائلتي عالقة في هذا المكان السام وكل ما يمكننا فعله هو تعزيز السلام والدبلوماسية."

نرى غرينشتاسن في العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به وهو يقترب من الناس في شوارع لندن للحديث عن إسرائيل وفلسطين، ويسألهم: هل يتعين عليكم اختيار جانب؟

ويقول: "المحادثة والدبلوماسية هي ما يوصلك إلى مكان. إطلاق الصواريخ ومعاداة السامية وكراهية الإسلام لا يوصلك إلى أي مكان."

بعض الأشخاص في "تيك توك" التابع لبيني هم مؤيدون واضحون لجانب أو آخر، في حين أن آخرين أقل ثقة أو يقولون إنه يجب أن يكون هناك نهج إنساني.

الإبادة الجماعية

التعليقات مشغولة بالمستخدمين الذين ينشرون دعمًا لإسرائيل وفلسطين أو يدعون إلى "الإبادة الجماعية".

يقول بيني إنه مستوحى من جده، أحد الناجين من المحرقة، وهو مصمم على استخدام منصته لتعزيز السلام والمحبة.

وعلى صلة، هناك إيزوبيل داي، 22 عامًا، التي تدرس حاليًا للحصول على درجة الماجستير في كلية لندن للاقتصاد، كما أنها تنشر على TikTok منذ عدة سنوات، حيث جمعت أكثر من 164000 متابع.

نشأ اهتمام ايزوبيل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا سيما محنة الفلسطينيين، بعد أن شاركت في مسيرة مؤيدة لفلسطين في عام 2021.

وتقول: "أحاول أن أتحدث عن أشياء لم تلتقطها وسائل الإعلام الرئيسية". "الشعب البريطاني متواطئ بشدة [في الصراع]، ولا يمكن أن يكون لدينا رأي في هذا الشأن".

عادةً ما تعرض TikToks الخاصة بها مقاطع إخبارية وقصصًا تتحدث فيها إلى الكاميرا المتراكبة في الأعلى. وتقول أيزوبيل إنها وصلت في الأسبوع الماضي إلى حوالي مليون شخص.

الفئة السكانية الأصغر

ووفقا لمكتب الاتصال البريطاني (أوفكوم)، كان جمهور إيزوبيل خلال تلك الفترة من الإناث بنسبة كبيرة (80%)، وتتراوح أعمار 66% منهم بين 18 و24 عامًا.

إنه مثال جيد على مدى وصول TikTok إلى الفئة السكانية الأصغر سنًا - 28% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا يقرؤون الصحف المطبوعة أو عبر الإنترنت.

وعندما سُئلت عما إذا كان TikTok مكانًا جيدًا للأشخاص المنخرطين في الصراع، أجابت بنعم، طالما أن لديك الأصوات المناسبة هناك. وتضيف: "أحاول أن أركز على الأصوات الفلسطينية".

أما ديبرا بارنز، 59 عامًا، هي ابنة أحد الناجين من المحرقة التي تذهب إلى مدارس المملكة المتحدة للحديث عن معاداة السامية. بحثًا عن جمهور جديد، بدأت بنشر TikToks حول قصة عائلتها أيضًا.

وتقول: "أنا لست من جمهور TikTok الرئيسي مهمتي هي نشر قصص المحرقة على أمل أن تؤدي إلى تثقيف الناس وأن شيئا من هذا القبيل لن يحدث مرة أخرى أبدا."

وإلى ذلك، ففي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، بدأت في استخدام TikTok لتضخيم الدعوات من أجل العودة الآمنة للرهائن.

وتقول بارنز: "أشعر وكأنني صوت صغير، مثل صوت ديفيد وجالوت تقريبًا... وسط هذا الشيء الهائل المعادي لإسرائيل ومعاداة السامية الذي تحول الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي".

واضافت: "أنا لا أنشر عن الصراع لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين هم أكثر دراية ويفعلون ذلك أفضل بكثير مني... أنا فقط أحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة القضية".

منشور مطول

ووسط نقاش حول كيفية تحديد المحتوى الذي سيتم عرضه لمستخدميه، نشرت TikTok منشورًا مطولًا على المدونة يقول إن خوارزمية التوصية الخاصة بها لا تتحيز.

وتضيف: "يتم إنشاء المحتوى الذي يراه الأشخاص على TikTok بواسطة مجتمعنا وتستند التوصيات إلى المحتوى الذي تفاعل معه الأشخاص مسبقًا"، وقالت: "TikTok لا يروج لجانب واحد من قضية ما على حساب الجانب الآخر".

وتشير إلى أنه يتم تصنيف مقاطع الفيديو باستخدام نتائج التنبؤ بناءً على ما شاهده مستخدمو TikToks وتفاعلوا معه سابقًا.

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