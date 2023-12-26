باريس: أعربت فرنسا الثلاثاء عن "قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده" في إطار الحرب ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ باريس "تجدّد بشدّة دعوتها إلى هدنة فورية تؤدّي إلى وقف لإطلاق النار".

وأعرب البيان عن أسف فرنسا "للقصف الممنهج الذي أدّى مجدّداً إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".

وناشدت الوزارة في بيانها إسرائيل "اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية أرواح السكان المدنيين في غزة".

وأوضح البيان أنّ فرنسا وإذ ترحّب بالقرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي الجمعة، تطالب إسرائيل "بتسهيل إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة واتّخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول إنساني كامل وآمن وبدون عوائق".

وشدّدت الوزارة على "وجوب تسهيل استخدام كلّ طرق الوصول والتنقّل، بما في ذلك من خلال التشغيل الكامل والعاجل لمعبر كرم أبو سالم" الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة.