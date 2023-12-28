رفضت حماس اقتراحًا إسرائيليًا أميركيًا لهدنة جديدة في قطاع غزة، بعدما سقط المقترح المصري

إيلاف من بيروت: كشفت القناة 13 الإسرائيلية مساء الأربعاء عن اقتراح إسرائيلي أميركي لهدنة جديدة في قطاع غزة، تقوم على انسحاب إسرائيل في المرحلة الأولى من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تدخل بشكل مواز معدات ومعونات طبية إلى القطاع.

في مرحلة ثانية، تطلق حماس سراح النساء والجنود وتسلم جثث الإسرائيليين التي بحوزتها، وبعد ذلك يرسم الجيش الإسرائيلي خطوطًا جديدة في قطاع غزة.

وأكدت القناة الإسرائيلية رفض حماس هذا الاقتراح في الوقت الحالي.

وفي بداية هذا الأسبوع، أكد مسؤول إسرائيلي أن مصر قدمت لإسرائيل وحماس مقترحًا لصفقة تبادل رهائن تقوم على ثلاث مراحل، يتم بموجبها إطلاق سراح نحو 40 رهينة من النساء والمرضى والمسنين في المرحلة الأولى، في مقابل وقف الأعمال العدائية مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

في المرحلة الثانية، يتم إطلاق سراح الجنود وتسليم الجثث، مع بدء المفاوضات عن اليوم التالي للحرب، فيما توقف إسرائيل إطلاق النار.

في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة إشكالية بشكل خاص بالنسبة إلى إسرائيل، يتم إطلاق سراح الرجال والجنود مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

ورفضت حماس هذا الاقتراح أيضًا.