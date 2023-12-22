إيلاف من بيروت: نسبت شبكة "سي أن أن" إلى مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل تقترح على حماس وقف الحرب أسبوعًا، من أجل إطلاق 35 رهينة إسرائيلية من النساء والمسنين والجرحى والمرضى المحتجزين في غزة.

وتطلب إسرائيل أن تشمل مجموعة الرهائن المنوي مبادلتها المسنين الثلاثة من كيبوتس نير عوز، الذين ظهروا أخيرًا في شريط مصور نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، يطلبون فيه من الحكومة الإسرائيلية السعي حثيثًا لإطلاق سراحهم.

وبحسب "سي أن أن"، رفض المسؤول الأميركي تأكيد اي رد آت من يحيى السنوار، القائد الأعلى لحركة حماس في غزة، على الاقتراح الإسرائيلي، فيما تبدو المفاوضات مستمرة بوساطة قطرية، من دون أن يكون أي اتفاق وشيكًا.

والمعلوم أن حماس رفضت في الماضي اقتراحات إسرائيلية بهدنة موقتة ثانية، تدوم اسبوعًا أو اسبوعين، لاستئناف تبادل الرهائن والأسرى، بحجة أن القصف سيعود بأسلوب أقسى، كما حصل في السابق، لذا ترمي حماس إلى إرساء وقف دائم للنار في أي مفاوضات.