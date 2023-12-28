بكين: دين مسؤول سابق في البنك المركزي الصيني بالفساد وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 16 سنة، في حكم يُعتبر من الأشدّ في البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

وكان سون غوفينغ (51 عاماً)، هو نائب مدير سابق لقسم السياسة النقدية في البنك المركزي، خضع في العام الفائت للتحقيق بعد الاشتباه في ارتكابه "انتهاكات خطرة للنظام والقانون".

رشوة

واستغل غوفينغ منصبه لتسريب معلومات لقاء تلقي رشى بلغت قيمتها 21 مليون يوان (نحو 2,9 مليون دولار)، على ما أظهرت لائحة الاتهامات التي نقلها موقع "كايكسن" الاقتصادي.

كذلك، استفاد غوفينغ من معلومات سرية تتعلق بشركة مدرجة في بورصة شنغهاي لتحقيق مكاسب مالية في البورصة.

ونقل موقع "كايكسن" ووسائل إعلام محلية عدة عن السلطات القضائية أنّ غوفنغ حُكم عليه بالسجن 16 عاماً ونصف عام.

وتأتي هذه الإدانة التي تشكل أحد أشد الأحكام في هذا النوع من القضايا، في وقت تستهدف حملة الرئيس شي جينبينغ الواسعة لمكافحة الفساد القطاع المالي الصيني.

وخلال الشهر الفائت، حكم بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق لبنك سيتيك الصيني بتهمة الفساد.

ويطال تحقيق في شأن "انتهاكات خطرة" الرئيس السابق لمجموعة "تشاينا إيفربرايت" المتخصصة في إدارة الأصول.

وعادةً ما تنتهي التحقيقات بإدانة الأشخاص المعنيين.

ويقود الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ عقد حملة واسعة لمكافحة الفساد في القطاع العام تحديداً، بينما يؤكد منتقدوه أنّ هذه الحملة هي أداة سياسية تهدف إلى إسقاط منافسيه.