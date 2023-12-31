كوبنهاغن: أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب المتمردين اليمنيين على إحدى سفنها التجارية.

وأفادت تقارير أن سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" الدنماركية التي ترفع علم سنغافورة والتي كانت متّجهة من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر، تعرّضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب.

وأوضحت الشركة المالكة أن السفينة لم تتضرر من الهجوم على ما يبدو و"تمكنت من مواصلة عبورها شمالًا".

وقالت الشركة إن السفينة تعرضت بعد ذلك لهجوم من جانب أربعة زوارق يشغّلها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، الذين "أطلقوا النار في ما يُتوقع أنها محاولة للصعود على متن السفينة".

أعلن الجيش الأميركي قتل طواقم ثلاثة زوارق وإغراقها فيما فرّ الزورق الرابع من المنطقة.

وقالت شركة "ميرسك" في بيانها أن "في ضوء الحادثة - ولإتاحة الوقت للتحقيق في تفاصيل الحادثة وتقييم أوسع للوضع الأمني - اتُخذ قرار تأخير كافة عمليات العبور في المنطقة في الساعات الـ48 المقبلة".

ولم تتبنَ أي جهة حتى الساعة الهجومين على سفينة "ميرسك هانغتشو".

ويشنّ الحوثيون اليمنيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ تستهدف سفنًا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، قائلين إنهم بذلك يريدون ممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب حربها المدمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.