تتفاوت مواعيد استقبال دول العالم للعام الجديد بحسب المنطقة الزمنية، ويصل الفاصل الزمني بين أول مكان يستقبل الدقائق الأولى من العام وأخر مكان حوالي 26 ساعة.

وكانت منطقة كيريباتي في أوقيانوسيا أول بقعة على سطح الأرض تشهد ميلاد العام الجديد، ثم نيوزيلندا وتونغا وساموا وأستراليا.

وبعد ذلك، تنضم اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وتيمور الشرقية وبالاو، الذين دخلوا جميعا العام الجديد في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

استقبلت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا عام 2024، لتصبح أول مدينة في العالم تشهد ميلاد الساعات الأولى من العام الجديد، بعرض الألعاب النارية السنوي النابض بالحياة في برج سكاي تاور الشهير بالمدينة.

تقع الجزيرتان الرئيسيتان في نيوزيلندا - الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية - في نفس المنطقة الزمنية، بينما تقع جزر تشاتام، في منطقة زمنية مختلفة بمقدار 45 دقيقة مقدما.

Getty Images احتفالات سيدني الأسترالية باستقبال العام الجديد 2024

أضاء عرض الألعاب النارية الضخم جسر ميناء سيدني ودار الأوبرا وسماء المدينة بالكامل وسط أصوات الهتافات المتحمسة من المتفرجين.

بدأت الحشود بالتجمع منذ الساعات الأولى من الصباح على أمل تحديد مكان جيد لمشاهدة الحدث. تم الإبلاغ عن امتلاء جميع النقاط القريبة بحلول الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.

استخدمت مدينة سيدني حوالي 8.5 طن من الألعاب النارية التي حولت سماء الليل فوق جسر هاربور ودار الأوبرا إلى نهار بألوان مختلفة كان أبرزها اللونان الأحمر والأصفر.

استغرق التخطيط لعرض الألعاب النارية 15 شهرا، واستمر لمدة 12 دقيقة.

Getty Images الصينيون استقبلوا العام الجديد على طريقتهم التقليدية الخاصة بمسيرات تحمل مجسمات التنين

اصطف آلاف الناس في شنيانغ، مقاطعة لياونينغ الصينية، لمشاهدة مسيرات احتفالية بالعام الجديد ومجسمات التنين وكذلك رقصة التنين للاحتفال بالساعات الأولى من عام 2024، والتي يصاحبها عطلة رأس السنة الجديدة التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ من 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

Getty Images روسيا من أوائل الدول التي تستقبل العام الجديد 2024

رغم وقوع روسيا في قارة أوروبا إلا أنها من أوائل دول العالم التي استقبلت العام الجديد 2024، حيث تبدأ الساعات الأولى من العام في أقصى الشرق الروسي.

وتزينت العاصمة الروسية موسكو بالأضواء اللامعة لتستقبل العام الجديد.

Reuters بابا نويل الحلاق يرسم رقم 2024 على رأس أحد الزبائن في الهند احتفالا بالعام الجديد

الهند أيضا من الدول التي تستقبل العام الجديد مبكرا، ويحرص الهنود على استقبال العام الجديد بطرق مختلفة بعضها تقليدي تاريخي وبعضها حديث وغريب ومبتكر.

وفي هذه الصورة تقمص أحد الحلاقين شخصية بابا نويل وحلق لأحد الزبائن على طريقته الخاصة ورسم رقم 2024 على رأسه، احتفالا باستقبال العام الجديد.

Getty Images إندونيسيا تحتفل بالساعات الأولى من العام الجديد 2024

بمزيج من التراث والحداثة استقبل الإندونيسيون العام الجديد، بعرض مبهر من الألعاب النارية في العاصمة جاكرتا مع وضع دميتين ضخمتين بالزي التراثي في البلاد، كأحد التقاليد التاريخية التي يحرص عليها المواطنون حتى الآن.

وجود إندونيسيا في قارة أسيا يجعلها من أوائل الدول التي تستقبل العام الجديد أيضا.

Getty Images يابانيون يستقبلون العام الجديد بأعلام اليابان والأضواء في الشوارع

يسير المشاة على طول شوارع غينزا الهادئة في وسط طوكيو متوجهين إلى ساحات الاحتفال المختلفة، حيث تم رفع أعلام اليابان في كل الشوارع وكل الأحياء مع توزيع الأضواء المبهرة استعدادا لاستقبال الساعات الأولى من العام الجديد 2024.

Getty Images كوريا الجنوبية استقبلت العام الجديد 2024

تعد كوريا الجنوبية خامس دولة في العالم تستقبل العام الجديد لوقوعها في أقصى شرق أسيا، وتشهد احتفالات كبيرة ومبهرة في جميع أرجاء البلاد وتعلق الزينة في الشوارع.

وفي الصورة نجد أشخاصا يسيرون أمام لافتة مضيئة لعام 2024 قبل بدء العد التنازلي للاحتفال بالعام الجديد في وسط سيول.

Reuters مواطنون في نيبال يحتفلون بالعام الجديد بطريقة تقليدية مع وضع قرون الخراف فوق رؤوسهم

رجل يرتدي زي خروف يشارك في موكب للاحتفال في تامو لوسار، وهو مهرجان السنة الجديدة الذي يحتفل به مجتمع غورونغ في كاتماندو، نيبال.