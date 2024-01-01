بكين: أبدى الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين استعداده للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات ثنائية مستقرة، وذلك لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية الصينية الأميركية التي رحب بها زعيما البلدين، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية صينية.

وتبادل شي وبايدن التهنئة لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن. وذكرت قناة سي سي تي في الحكومية أنه "في الأول من كانون الثاني/يناير تبادل الرئيس شي جينبينغ ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن رسائل التهنئة لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وقال شي إنه يتعين على بكين وواشنطن "تنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وذكرت قناة سي سي تي في أن الزعيم الصيني أكد أنه "مستعد للعمل مع الرئيس بايدن لمواصلة الدفع بالعلاقات الصينية الأميركية قدما، وإفادة الصين والولايات المتحدة وشعبيهما، وتعزيز السلام والتنمية في العالم".

وقال شي وفق المصدر نفسه إن "التزام الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون (الذي يستفيد منه الجميع) هو الطريقة الصحيحة للتفاعل بين الصين والولايات المتحدة".

التقى الرئيسان الصيني والأميركي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ووعدا بتحسين الاتصالات بين بلديهما.