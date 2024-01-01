إيلاف من لندن: أظهرت دراسة جديدة أن المدخنين الذين يأملون في الإقلاع عن هذه العادة في عام 2024 هم أكثر عرضة للنجاح إذا تناولوا الحبوب التي تُخفف الرغبة الشديدة في النيكوتين.

وغالبًا ما يلجأ المدخنون الذين يهدفون إلى التخلص من إدمانهم على التبغ والتخلص منه إلى منتجات أخرى مثل السجائر الإلكترونية واللصقات والعلكة.

وبعد دراسة أجريت في الأرجنتين، أفاد باحثون أن حبوب السيتيسين - وهي مادة مساعدة غير النيكوتين - كانت أكثر فعالية من الدواء الوهمي في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين بأكثر من الضعف.

مكوّن طبيعي

وتم استخدام المركب النباتي - وهو مكون طبيعي لبذور شجر السيتيس - تاريخيًا طبيًا في أوروبا الشرقية، حيث تعود الدراسات إلى الستينيات.

وهذا المركب غير متوفر في عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، ولكنه حصل مؤخرًا على موافقة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة وسيكون متاحًا بوصفة طبية اعتبارًا من 22 يناير.

وجمعت الدراسة، التي نشرت في مجلة (الإدمان)، نتائج ثماني تجارب عشوائية محكومة، والتي قارنت معدلات نجاح المدخنين الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين أثناء تناول السيتيسين أو الدواء الوهمي.

ومن بين ما يقرب من 6000 مريض، أظهرت النتائج أن حبوب السيتيسين كانت أكثر فعالية بمرتين من العلاج الوهمي في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين.

تجربتان عشوائيتان

نظرت الدراسة أيضًا في تجربتين عشوائيتين محكمتين قارنتا السيتيسين مع العلاج ببدائل النيكوتين، مع "نتائج متواضعة" لصالح السيتيسين.

وقارنت ثلاث تجارب أيضًا السيتيسين مع الفارينكلين - الذي تم سحبه من الاستخدام في المملكة المتحدة كإجراء احترازي بسبب وجود شوائب في الدواء - لكن النتائج لم تظهر أي فائدة واضحة للسيتيسين.

وفيما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بالسلامة، ذكرت الدراسة: "كان للسيتيسين ملف أمان حميد، مع عدم وجود دليل على وجود مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة خلال التجارب السريرية مقارنة بالعلاج الوهمي".

وكانت الأحداث السلبية غير الخطيرة التي تم الإبلاغ عنها بشكل متكرر هي أعراض الجهاز الهضمي التي وجد أنها "خفيفة وعابرة".

وسيلة فعالة

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور عمر دي سانتي: "تضيف دراستنا إلى الأدلة التي تشير إلى أن السيتيسين هو وسيلة مساعدة فعالة وغير مكلفة للإقلاع عن التدخين".

واضاف: "في جميع أنحاء العالم، يعتبر التدخين السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها. السيتيسين لديه القدرة على أن يكون أحد الإجابات الكبيرة لهذه المشكلة."

وتأتي أحدث النتائج في أعقاب دراسة كبيرة أجرتها جامعة أكسفورد في سبتمبر والتي خلصت إلى أن السجائر الإلكترونية كانت أفضل وسيلة مساعدة متاحة للبريطانيين على الإقلاع عن التدخين، في حين جاءت لصقات النيكوتين والعلكة في المرتبة الثانية.

ووجدت المراجعة أن ستة فقط من بين كل 100 شخص حاولوا التوقف عن التدخين دون أي مساعدات للإقلاع عن التدخين نجحوا في التخلص من هذه العادة.

السجائر الالكترونية

ومع ذلك، نجح 14 من كل 100 شخص حاولوا الإقلاع عن التدخين في محاولتهم عندما استخدموا السجائر الإلكترونية، أو الفارينكلين، أو السيتيسين.

وقالت ديبورا أرنوت، الرئيسة التنفيذية لمنظمة العمل من أجل التدخين والصحة: "إن السيتيسين هو وسيلة مساعدة فعالة للإقلاع عن التدخين للمدخنين، ومن الأخبار الجيدة أنه سيكون متاحًا بوصفة طبية اعتبارًا من نهاية يناير".

وأضافت: "ومع ذلك، إذا كان التوقف عن التدخين هو قرارك للعام الجديد، فلن تحتاج إلى انتظار توفر السيتيسين".

وأشارت إلى "إن فرصك في الإقلاع عن التدخين بنجاح تكون جيدة أيضًا إذا كنت تستخدم السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين، ويمكن شراؤها بدون وصفة طبية الآن."

وقالت الدكتورة جولي شارب، رئيسة قسم المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن التدخين لا يزال السبب الرئيسي للسرطان، حيث يقال إنه يسبب "150 حالة في جميع أنحاء المملكة المتحدة كل يوم".

وأضافت الدكتورة شارب: "نرحب بالخيارات الجديدة لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، وتظهر الأبحاث أن السيتيسين آمن وفعال".

أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/want-to-quit-cigarettes-in-2024-smokers-twice-as-likely-to-kick-habit-with-cytisine-study-finds-13040317